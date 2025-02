Rodrigo Faro volta aos estúdios da Globo depois de 17 anos: ‘Misto de emoções'

Fora da Record, Rodrigo Faro aceita convite para aparecer em programa da Globo e celebra seu retorno aos estúdios da emissora depois de 17 anos

O apresentador Rodrigo Faro voltou aos estúdios da Globo no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 5. Ele foi convidado para participar do quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, e esteve no local para ensaiar antes da gravação. Ele vai disputar o ‘cinturão’ com a apresentadora Luciana Gimenez.

O retorno de Faro à Globo emocionou o artista. Ele ficou comovido ao voltar ao local onde trabalhou por vários anos no início da carreira na TV. Faro ficou 17 anos sem ir à Globo. Nos últimos anos, ele estava na Record, mas encerrou o contrato em dezembro de 2024.

"A gente está indo para o Projac - que agora não é mais Projac, no meu tempo era Projac. Agora é Estúdios Globo. Hoje é dia de ensaio. Depois de 17 anos, estamos de volta. Vamos ver como vai ser. Vai ser legal, com certeza. Vai ser muito bacana esse reencontro com pessoas e amigos que eu trabalhei há tanto tempo atrás e passear pelo Projac. Faz 17 anos que eu não voltava, e hoje isso aconteceu. Vai ser um misto de emoções”, disse ele.

Então, o comunicador deu uma pista sobre como será sua apresentação no quadro de música. "Vou fazer algo que vai lembrar muito o Dança Gatinho. Não posso falar se é cantor ou cantora, mas vai lembrar muito a minha história no meu programa. No segundo round, aí é para emocionar todo mundo e tocar o coração do Brasil. Eu não posso falar mais nada. Aguenta o coração que domingo vocês vão ver”, declarou.

Rodrigo Faro conta que a filha de 12 anos salvou banhista

O apresentador Rodrigo Faro usou as redes sociais na segunda-feira, 6, para compartilhar com os seguidores um relato emocionante envolvendo sua filha caçula, Helena. Por meio de seu Instagram oficial, o comunicador contou que a herdeira salvou uma banhista que passava sufoco contra uma correnteza.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Rodrigo revelou que, durante um passeio de barco em família, Helena agiu sozinha ao avistar uma mulher com dificuldades para retornar devido à agitação do mar. De acordo com o artista, a caçula não pensou duas vezes em ajudá-la.

"A minha filha Helena, com apenas doze anos, socorreu uma pessoa que não conseguia voltar para o barco por conta da forte correnteza que a levou pra longe… Ela brincava com o seabob [scooter subaquática] perto do nosso barco e não pensou duas vezes em ajudar. Saiu em alta velocidade pro meio do canal em direção a moça para resgatá-la. E fez tudo sozinha! Que orgulho de você filha!", escreveu Rodrigo Faro na legenda.

Ao longo do registro onde o apresentador relata o ocorrido, um trecho do momento em que Helena resgatou a banhista também foi compartilhado por Rodrigo. No vídeo, é possível ouvi-lo parabenizando a menina por seu gesto de solidariedade: "Você é uma heroína! Parabéns, filha. Você é fera, Deus te abençoe, salvou uma vida". Assista ao relato!

