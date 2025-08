Rodrigo Faro revela que quebrou promessa para entrar na Dança dos Famosos: 'Nunca mais'

O apresentador Rodrigo Faro foi confirmado na Dança dos Famosos 2025 e contou que precisou quebrar uma promessa para aceitar o convite

O apresentador Rodrigo Faro foi anunciado como um dos participantes da nova temporada da 'Dança dos Famosos 2025' neste domingo, 13. Após 16 anos longe da emissora, ele brincou que precisou quebrar uma promessa para aceitar o convite de Luciano Huck e encarar o desafio no palco do Domingão.

“Eu estou em uma fase da vida que eu sou movido por desafios. Quando eu recebi o convite do Luciano, da produção, eu falei: ‘Mais um desafio’. A dança faz parte da minha vida. Apesar de eu ter jurado que, depois do ‘Dança Gatinho’, eu nunca mais dançaria na vida. Eu falei: ‘Prometo que não danço mais’. Olha onde eu vim parar”, contou em entrevista ao portal GShow.

No antigo quadro Dança Gatinho, da Record TV, sempre que os participantes do Vai dar Namoro se beijavam, Rodrigo Faro interrompia a atração, soltava a frase “Dança, gatinho, dança!” e aparecia caracterizado como alguma celebridade para dançar no palco. Ele chegou a homenagear celebridades como Beyoncé, Madonna e Lady Gaga.

“Eu sou especialista em Michael Jackson, Lady Gaga e Beyoncé. Mas não é um ritmo específico. Eu estou ‘véio’, o problema vai ser as dores. Porque tenho certeza de que vou dançar superbem, o problema é o dia seguinte”, brincou o artista, que já teve contato com a valsa quando mais novo: “Já dancei muita valsa quando era novinho, com as debutantes", pontuou Rodrigo Faro na entrevista.

Quem são os participantes do Dança dos Famosos 2025?

Ao todo, 16 famosos vão competir pelo troféu. São eles: Catia Fonseca, Richarlyson, Fernanda Paes Leme, Livinho, David Junior, Manu Bahtidão, Allan Souza Lima, Nicole Bahls, Tereza Seiblitz, Luan Pereira, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro, Silvero Pereira, Duda Santos, Alvaro e Wanessa.

