Rodrigo Faro revela qual é o seu maior medo no Dança dos Famosos

Confirmado no Dança dos Famosos 2025, o apresentador Rodrigo Faro contou que possui um único receio em sua participação no quadro

Rodrigo Faro não esconde o quanto está animado para estrear no 'Dança dos Famosos 2025'. Ex-apresentador da Record TV, o artista foi confirmado na nova temporada da competição da Globo, exibida aos domingos no programa 'Domingão com Huck'.

Na noite do último domingo, 3, Faro surgiu ao lado de Rafa Kalimann, atriz e ex-participante do quadro, e revelou que tem pedido conselhos às celebridades que já estiveram na competição de dança. O apresentador ainda aproveitou para revelar qual o seu maior medo ao enfrentar este novo desafio.

" Estou preparado, pegando muitos conselhos e muitas dicas com a Rafa, que brilhou no Dança. Eu só não quero machucar. Quero dançar e me divertir ", declarou o comunicador. "Vai [se machucar] nada, você já está preparado. Vem do Dança Gatinho anos luz", tranquilizou Rafa.

Rodrigo Faro, então, prosseguiu: "Estou velho. Vamos ver no que vai dar, mas estou muito empolgado. Foi muito legal hoje. O Luciano [Huck] já me colocou para dançar, já foi uma zona, primeiro dia", disse o participante da nova edição, por fim.

Quem são os participantes do Dança dos Famosos 2025?

O apresentador Luciano Huck revelou no domingo, 03, qual é o elenco da nova temporada do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. A grande estreia contou com uma apresentação especial dos novos integrantes, que vão aprender a dançar vários ritmos ao longo das próximas semanas.

Conheça o elenco oficial da Dança dos Famosos 2025:

Cátia Fonseca, Richarlyson, Fernanda Paes Leme, Livinho, David Junior, Manu Bahtidão, Allan Souza Lima, Nicole Bahls, Tereza Seiblitz, Luan Pereira, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro, Silvero Pereira, Duda Santos, Álvaro e Wanessa Camargo.

