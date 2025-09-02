Rodrigo Faro fala sobre sua participação na Dança dos Famosos

O apresentador Rodrigo Faro comenta sobre sua volta às telonas e a importância de participar da competição ‘Dança dos Famosos’: "Fase muito especial"

Na noite da última segunda-feira, 1, Rodrigo Faro esteve presente na festa de comemoração das duas décadas da Camargo Alfaiataria. O apresentador contou sobre a importância de sua participação na comptição Dança dos Famosos, da Rede Globo, no início de sua volta à televisão.

Rodrigo contou sobre suas experiências no programa, e ressaltou que entrou em uma nova fase da vida. “Tem sido maravilhoso, eu adoro desafios, estou vivendo uma fase muito especial da minha vida, sabe? Estou me divertindo de verdade e que bom que a galera também está se divertindo também. Estamos soltos no palco, o Luciano tem dado espaço para gente brincar. O Luciano é muito generoso, então se deu espaço, a gente vai brincar mesmo”, destacou ele em entrevista ao Portal Leo Dias.

O participante relembrou de sua mudança de perspectiva em sua trajetória na televisão, e ressaltou como tudo aconteceu rápido. “E o mais doido é que há um ano atrás eu estava do outro lado e hoje estou no palco com ele, podendo dançar, podendo fazer o que eu amo, voltando para a televisão, então está sendo muito legal, muito especial”, disse ele.

Saiba o valor que Rodrigo Faro fatura em suas redes sociais

Não é novidade que o apresentador Rodrigo Faro utiliza suas redes sociais para interagir e se manter próximo de seus fãs. Desde que deixou os estúdios da Record, o apresentador faturou salários altos, apenas com seus perfis na mídia.

De acordo com Gabriel Vaquer, colunista do site F5, Rodrigo fatura cerca de R$2 milhões, apenas com contratos publicitários nas redes sociais. Em 2023, o artista começou a utilizar suas redes com mais frequência e iniciou suas publicações sobre seus projetos.



“A televisão tem um papel único de credibilidade e de proximidade com as famílias brasileiras, enquanto as redes sociais me permitem estar mais presente no dia a dia das pessoas”, escreveu o colunista.

Leia também: Vera Viel faz desabafo após nova biópsia e médico alerta: 'É diferente de cura'