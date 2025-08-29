Rodrigo Candelot se reinventa e revela desejo de paternidade: 'Ainda sonho em ser pai'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Rodrigo Candelot fala sobre carreira, família, novos projetos e sonhos para o futuro

O ator Rodrigo Candelot vive uma fase de intensa produtividade e reconhece que esse ritmo faz parte da vida de quem escolheu a arte como profissão. Em entrevista à CARAS Brasil, ele refletiu sobre os desafios da carreira, a relação com a família e os próximos passos no audiovisual.

"A vida de artista é engraçada. Às vezes não tem nada acontecendo, às vezes vem tudo junto. A gente costuma reclamar quando estamos sem trabalho, mas quando pintam várias coisas ao mesmo tempo, reclamamos que não dá para dar conta de tudo", contou o ator.

Ele comparou a rotina com a de um equilibrista: "Sabe aquela imagem dos equilibristas de circo, equilibrando vários pratinhos? Vejo nossa vida muitas vezes assim. Até porque as contas chegam e a gente não vive de vento né? Tem que trabalhar. E tem mais: ator que fica parado enferruja. E ator que fica parado, que não tá no ar, também não é lembrado".

Apesar da concorrência, Candelot celebra as oportunidades: "Eu fico feliz quando pintam vários projetos e convites. Significa que gostam do meu trabalho e confiam em mim".

Um conselheiro dentro e fora das telas

Na vida pessoal, ele também assume um papel de guia: "Eu sempre fui aquele amigo que gosta de dar conselhos. Muitas vezes dei ótimos conselhos para amigos que estavam brigados com os pais ou com namoradas. Pena que às vezes não conseguimos repetir aquilo que aconselhamos aos outros para nós mesmos (rsrs)".

O ator revelou que já pensou em estudar psicologia ou filosofia: "Na minha família, tive uma época que fui total o conselheiro, o leva e traz dos meus pais. Eles estavam se separando e não falavam um com o outro mais e eu tive que fazer o papel de pombo correio".

A relação carinhosa com os sobrinhos e sonho de ser pai

O artista, que não tem filhos, brinca que apesar disso tem 'muitos sobrinhos': "Além dos meus 5 sobrinhos (Artur, Savio, Clara e Amelie do meu irmão Diego, e Nina do Tiago), dou aula de interpretação há mais de 15 anos. Se levar em conta que dou aula há pelo menos 10 anos para crianças e adolescentes, tenho mais de 400 'sobrinhos e sobrinhas postiços' (rsrs)".

Ele também revelou o sonho de ampliar esse lado afetivo: "Eu ainda sonho em ser pai um dia. Ou até adotar uma criança. Adoraria ter uma filha. Amo criança".

Candelot reforçou a importância de cultivar relações de amor: "Sou uma pessoa muito amorosa e carinhosa na vida. Nesse exato momento estou respondendo a essas perguntas com minha sobrinha Amelie no meu colo".

Ele deixou um conselho: "Se você está brigado com seu pai, seu tio ou alguém que goste muito, procure fazer as pazes. Não vale à pena. Como dizia o Papa Francisco: se você está brigado com sua mulher ou com seu marido, sempre faça as pazes antes de dormir".

Personagens intensos e desafios da atuação

Sobre viver papéis densos, como em Arcanjo Renegado (2020), o ator explicou: "Quando é um personagem diferente, como foi o caso do João Alberto em Arcanjo, esse distanciamento nos ajuda a não aproximarmos tanto a vida real da ficção. Fazer um traficante, um cara que trabalha pro crime e vive em constante perigo, não é algo que estamos acostumados a lidar".

Música e atuação lado a lado

Candelot também uniu suas duas paixões no filme A Banda: "Pela primeira vez consegui juntar minhas duas grandes paixões: tocar bateria e atuar. Eu comecei a tocar bateria aos 14 anos e durante muito tempo quis ser baterista profissional".

Ele nunca abandonou a música: "Já tive várias bandas. Hoje tenho alguns projetos como um bloco, o Não me Reprima, e três bandas: Soul du Rio, Os Brazucas e o Baile a Tropicana com Os Indeléveis".

Quem é Rodrigo Candelot?

Ator versátil, criativo e hiperativo, Rodrigo Candelot está sempre em movimento. Atualmente, dá vida ao filósofo Sêneca, conselheiro do imperador Nero, na série da Record Paulo, o Apóstolo. Em paralelo, participa da comédia Volte Sempre (Multishow), retorna na 4ª temporada de Arcanjo Renegado (Globoplay) e estreia ainda este ano no longa A Banda, como o baterista Tremendão.

