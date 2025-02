Rodrigo Bocardi vai para o SBT? Colunista diz o que aconteceu

Os boatos de que Rodrigo Bocardi vai para o SBT são vários, mas, segundo colunista, o jornalista teve assunto encerrado na emissora; entenda

Desde a saída de Rodrigo Bocardi da Globo, boatos surgiram sobre para onde o jornalista iria. Um dos lugares bastante falado foi o SBT. Inclusive, dias após sua demissão, o apresentador contou que iria tomar um café com alguém para falar sobre seu retorno para a televisão.

O vídeo em sua rede social levantou suspeitas de que ele estaria conversando com a emissora do eterno dono do baú. Contudo, segundo informações divulgadas pelo colunista, Flávio Ricco, do portal Leo Dias, o SBT não é mais uma opção para o comunicador.

Conforme a nota do jornalista, Rodrigo Bocardi é assunto encerrado na emissora fundada por Silvio Santos, porque entendeu-se que não seria mais possível prosseguir com a negociação. No único encontro que tiveram, eles nem teriam conversado sobre o que o ex-global poderia fazer.

Flávio Ricco ainda alegou que nem o entretenimento nem o jornalismo seriam opções para ele, ainda mais após as denúncias que influenciaram a demissão dele da Globo.

A demissão de Rodrigo Bocardi

O apresentador Rodrigo Bocardi, que comandava o telejornal Bom Dia São Paulo, foi demitido da Globo no dia 30 de janeiro de 2025. A saída dele foi anunciada por meio de um comunicado oficial da emissora à imprensa.

"A partir de amanhã, dia 31, a jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do novo telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, neste sábado, dia 01 de fevereiro, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente. Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", disse o texto.

No dia seguinte, Rodrigo Bocardi apareceu na internet para agradeceu pelo seu público e pelo trabalho na TV, mas não deu mais detalhes sobre sua saída."E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem? Sim, tá tudo bem. Olha só, que dia, hein? Ah, mas eu quero compartilhar esse sentimento com vocês. Tá tudo bem. Não quis deixar passar tanto tempo para dar uma satisfação para vocês depois do grande susto de ontem. Vou fazer aqui um depoimento é no improviso, da maneira como eu gosto, sem texto, sem nada, para agradecer", começou.

"Agradecer a TV Globo, 25 anos, um quarto de século, quanto aprendizado, quanta oportunidade. A gente fez muita coisa. A gente chorou, a gente sorriu, a gente se divertiu, a gente ficou de mau-humor, a gente fez tudo isso. E o principal, a gente conseguiu construir essa conexão, uma conexão crescente, forte, potente, né? De todos os dias, de interação, de respeito, de carinho comigo, que eu só agradeço, isso é especial. E de crítica, né? De cobrança, vocês também, e eu tentando ser a voz, né, a voz de todos ali, trazendo as críticas contundentes, muitas vezes, não agradando a todos. Mas eu quero dizer para vocês que nesse período, eu atuei da mesma forma, 25 anos com os mesmos princípios, com os mesmos princípios. Então, é isso que deixa a minha consciência tranquila, bem tranquila", garantiu.

Bocardi também afirmou que será mais presente nas redes sociais. "Quero dizer para vocês que vou aparecer mais vezes por aqui, a gente vai se falar mais, a gente tá junto, não tem essa. E quem sabe também em outros lugares, dizendo bom dia, boa tarde... Tem um futuro bonito aí, temos muitos caminhos para percorrermos juntos. Fiquem bem, aceite essa minha tranquilidade, o agradecimento a vocês, o agradecimento à TV Globo, boa sorte ao Bom Dia São Paulo, que continue sendo a potência que sempre foi. E a gente se vê... Um beijo grande, obrigado", finalizou.

