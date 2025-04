Roberto Justus chega aos 70 anos com fortuna estimada em R$ 1 bilhão

Conhecido pelo grande público como apresentador, Roberto Justus é dono de uma carreira diversificada e referência no meio publicitário

No dia 30 de abril, Roberto Justus chega aos 70 anos. Empresário, apresentador e escritor, o famoso é referência no meio publicitário e dono de uma carreira diversificada: além da formação em administração de empresas, Justus já apresentou programas como A Fazenda, Power Couple Brasil e O Aprendiz. Segundo o R7, o artista acumulava uma fortuna estimada em R$ 1 bilhão no final de 2024.

Antes da fama

Apesar de ser amplamente reconhecido por seu trabalho na televisão, sua ascensão começou muito antes das câmeras. Filho de imigrantes judeus húngaros, formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, Justus iniciou sua carreira no mercado publicitário nos anos 1980, deixando os negócios familiares e abrindo espaço para empreender por conta própria.

Foi com a fundação do Grupo Newcomm, em 1998, que consolidou seu nome como uma das principais referências em comunicação empresarial da América Latina. Com o tempo, a holding passou a controlar agências de peso como Y&R, Grey Brasil, Wunderman e outras, tornando-se símbolo de inovação no setor.

Da publicidade à televisão

Apesar do sucesso conquistado, o nome Roberto Justus só se tornou conhecido do grande público a partir de 2004, quando ele assumiu o comando de O Aprendiz na Record TV. A versão brasileira do formato consagrado por Donald Trump (78) nos Estados Unidos destacou a figura do empresário austero, exigente e técnico.

A recepção positiva do público o levou a experimentar outros formatos — passando pelo SBT, com Um Contra Cem e Topa ou Não Topa, até retornar à Record com seu talk show Roberto Justus +. Ainda que criticado por parte do público por adotar um tom ríspido, Justus provou ser um comunicador versátil.

Ao assumir A Fazenda e Power Couple Brasil, conquistou espaço em realities de entretenimento, distantes do universo corporativo de O Aprendiz. Essa transição entre o mundo dos negócios e a cultura pop consolidou sua imagem como um dos poucos empresários brasileiros capazes de transitar com autoridade entre a publicidade, a televisão e o universo editorial — o famoso também lançou livros sobre empreendedorismo e trajetória profissional.