Roberta Miranda participa do segundo episódio da série ‘Sabores Juninos’, do SP1

A cantora Roberta Miranda compartilha lembranças da infância ao participar da série ‘Sabores Juninos’, do SP1

A cantora Roberta Miranda é a convidada do segundo episódio da série Sabores Juninos, do telejornal SP1. Ela foi entrevistada pelo repórter Ítalo de Lucena e compartilhou lembranças marcantes da infância, os desafios que enfrentou e também falou sobre o seu fiel companheiro, o cachorrinho Severino.

A estrela ainda contou sobre o seu novo livro e histórias com ícones da música. A conversa com a cantora aconteceu acompanhada de um banquete nordestino, com pratos como baião de dois, carne de sol e macaxeira com jerimum.

A série Sabores Juninos é exibida aos sábados do mês de junho dentro do SP1 para destacar sabores e memórias afetivas das festas juninas. O projeto une personalidades nordestinas com chefs renomados.