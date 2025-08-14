CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Ricardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa
TV / Superação

Ricardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa

Ricardo Macchi se emociona ao relatar o tratamento da esposa Juliana Arrais contra o câncer de mama e a rotina de recuperação

Izabella Nicolau Publicado em 14/08/2025, às 21h54

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Juliana Arrais e Ricardo Macchi
Juliana Arrais e Ricardo Macchi - Foto: Reprodução / Youtube (Podcast Papagaio Falante)

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, Ricardo Macchi, de 55 anos, se emocionou ao abrir o coração sobre o tratamento de câncer de sua mulher, Juliana Arrais. Na conversa, o ator retomou o percurso do casal desde o diagnóstico até as etapas de reabilitação.

Durante a conversa, o ator relatou cirurgias e procedimentos realizados por Juliana e a evolução do caso. “Ela teve a bênção de Deus de realizar um transplante de mamilo bem‑sucedido e alcançar a cura. Ainda está em tratamento, mas superou. Fez quatro cirurgias, mas superou. E eu virei um homem que eu nunca fui”, disse, às lágrimas. Em seguida, narrou o impacto do tratamento na rotina da família e a necessidade de adaptação diária.

Macchi contou que a esposa perdeu os cabelos e passou pela retirada dos seios antes das etapas de reconstrução. Segundo ele, o acompanhamento segue com equipe médica e consultas periódicas. 

Trajetória de Ricardo Macchi

Ricardo Macchi estreou na TV em 1995 no sucesso da Globo, Explode Coração. Na sequência, participou de Por Amor (1997), Meu Bem Querer (1998) e Malhação. Em 2002, integrou o elenco do reality Casa dos Artistas 2, do SBT. 

Entre 2004 e 2008, atuou na Record em Metamorphoses, Caminhos do Coração e Os Mutantes, esta, sua última novela. Em 2012, retornou à Globo em Aventuras do Didi e fez participações em programas humorísticos. Depois desse ciclo, concentrou-se em aparições pontuais na TV, esquetes de humor e projetos nos palcos.

Fora da ficção, concorreu a deputado federal pelo Rio Grande do Sul em 2014, pelo PTB, mas não foi eleito. Nos anos seguintes, seguiu com trabalhos pontuais como ator e produtor cultural, além de peças de teatro e participações eventuais na TV. Mais recentemente, alternou presença em eventos, campanhas e iniciativas ligadas à produção cultura.

Leia também: Ricardo Macchi: saiba por onde anda o ator que fez cigano Igor em 'Explode Coração'

ricardo macchi

Leia também

Looks

Julia Dalavia e Jaffar Bambirra no lançameno de Dias Perfeitos - Fotos: Paulo Tauil / Agnews

Confira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’

Mudança

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank - Foto: Reprodução / Instagram

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso desistem de lua de mel para fazer mudança

Festas!

Elenco da Dança dos Famosos em festa no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução / Instagram

Elenco da Dança dos Famosos aproveita a madrugada carioca

DAS PASSARELAS À TV

Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TV - Foto: Reprodução/Instagram @ahickmann

Ana Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'

Conselhos

Adriana Colin e Faustão - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Adriana Colin fala de Faustão e lembra de conselho do apresentador

Bastidores

Felipe Titto - Foto: Reprodução / Youtube (PodShape Podcast)

Felipe Titto revela por que não faz mais novelas e quanto ganhava atuando

Últimas notícias

Juliana Arrais e Ricardo MacchiRicardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa
Cela LopesCela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema
Julia Dalavia e Jaffar Bambirra no lançameno de Dias PerfeitosConfira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’
Ludmilla, Zuri e Brunna GonçalvesLudmilla se emociona com tema do mesversário da filha: 'Surpresa linda'
MC GuiMC Gui revela que recebia informações externas durante 'A Fazenda'
Maya MassaferaMaya Massafera choca fãs ao aparecer após procedimento
Bruno Gagliasso e Giovanna EwbankGiovanna Ewbank e Bruno Gagliasso desistem de lua de mel para fazer mudança
Elenco da Dança dos Famosos em festa no Rio de JaneiroElenco da Dança dos Famosos aproveita a madrugada carioca
Dita (Jeniffer Nascimento) e Clóvis (Dudu Azevedo)Êta Mundo Melhor!: Dita tem reação inesperada após pedido de Clóvis
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade