Ricardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa

Ricardo Macchi se emociona ao relatar o tratamento da esposa Juliana Arrais contra o câncer de mama e a rotina de recuperação

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, Ricardo Macchi, de 55 anos, se emocionou ao abrir o coração sobre o tratamento de câncer de sua mulher, Juliana Arrais. Na conversa, o ator retomou o percurso do casal desde o diagnóstico até as etapas de reabilitação.

Durante a conversa, o ator relatou cirurgias e procedimentos realizados por Juliana e a evolução do caso. “Ela teve a bênção de Deus de realizar um transplante de mamilo bem‑sucedido e alcançar a cura. Ainda está em tratamento, mas superou. Fez quatro cirurgias, mas superou. E eu virei um homem que eu nunca fui”, disse, às lágrimas. Em seguida, narrou o impacto do tratamento na rotina da família e a necessidade de adaptação diária.

Macchi contou que a esposa perdeu os cabelos e passou pela retirada dos seios antes das etapas de reconstrução. Segundo ele, o acompanhamento segue com equipe médica e consultas periódicas.

Trajetória de Ricardo Macchi

Ricardo Macchi estreou na TV em 1995 no sucesso da Globo, Explode Coração. Na sequência, participou de Por Amor (1997), Meu Bem Querer (1998) e Malhação. Em 2002, integrou o elenco do reality Casa dos Artistas 2, do SBT.

Entre 2004 e 2008, atuou na Record em Metamorphoses, Caminhos do Coração e Os Mutantes, esta, sua última novela. Em 2012, retornou à Globo em Aventuras do Didi e fez participações em programas humorísticos. Depois desse ciclo, concentrou-se em aparições pontuais na TV, esquetes de humor e projetos nos palcos.

Fora da ficção, concorreu a deputado federal pelo Rio Grande do Sul em 2014, pelo PTB, mas não foi eleito. Nos anos seguintes, seguiu com trabalhos pontuais como ator e produtor cultural, além de peças de teatro e participações eventuais na TV. Mais recentemente, alternou presença em eventos, campanhas e iniciativas ligadas à produção cultura.

Leia também: Ricardo Macchi: saiba por onde anda o ator que fez cigano Igor em 'Explode Coração'