Repórter do Mais Você, Ivo Madoglio faz rara aparição com novo namorado. Saiba quem é

O repórter Ivo Madoglio, que trabalha no programa Mais Você, da Globo, está apaixonado! No último final de semana, ele fez uma rara aparição em público com seu novo namorado, Rafael Gomes.

Os dois foram vistos juntinhos e trocando beijos e carinhos no Festival de Inverno do Rio de Janeiro. Eles foram conferir o show do cantor Ferrugem.

“Que noite incrível, encontrando tantas pessoas queridas e curtindo shows maravilhosos. Obrigado Festival de Inverno e como é bom te ver sempre, Ferrugem”, disse ele na legenda das redes sociais ao encontrar o artista no camarim.

Ivo Madoglio faz rara aparição com o namorado, Rafael Gomes - Foto: Cristina Granato

O novo namorado de Silvia Pfeifer

A atriz Silvia Pfeifer está apaixonada! Há poucos dias, ela fez uma rara aparição em público com seu novo namorado, o advogado Edson Pinto. Os dois começaram a namorar há pouco tempo e esbanjaram romantismo em um evento no Rio de Janeiro.

O casal apaixonado trocou um beijo na frente dos paparazzi de plantão nesta noite. Eles marcaram presença na cerimônia de abertura da COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e acontecerá em novembro de 2025 em Belém, no Pará.

Recentemente, Pfeifer falou sobre o seu novo namorado. Em entrevista no Jornal O Globo, ela falou sobre a nova fase de sua vida amorosa e celebrou a sua alegria de viver algo novo.

"Estou namorando e estou muito feliz. Mudar mexe muito com a gente. Sair de um casamento de tanto tempo, desde os 18 anos até os 62, é realmente uma busca, uma fase interessante e assustadora. Mas, como em qualquer momento difícil, a gente se descobre, o que é enriquecedor. Conheci Edson há pouco tempo. Sempre fui reservada e me dou o direito de continuar assim. Faz pouco tempo que estamos juntos. É uma relação muito rica", afirmou.