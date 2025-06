Repórter da Globo se casa ao lado da Torre Eiffel em Paris

Repórter de afiliada da Globo, Andre Modesto se casa com Flavio Caldas em cerimônia intimista e romântica na França

O jornalista Andre Modesto, que trabalha na TV Tem, afiliada da Globo no interior de São Paulo, se casou na França. Ele e o marido, Flavio Caldas, realizaram uma cerimônia intimista e romântica aos pés da Torre Eiffel, em Paris, no último final de semana.

Eles começaram a namorar após Modesto participar de uma tradição de Santo Antônio. Em 2023, ele encontrou uma medalhinha de Santo Antônio dentro de um bolo, o que significa que o amor iria chegar para ele. Pouco tempo depois, ele engatou o namoro.

Em 2024, o repórter participou do Bom Dia São Paulo para mostrar a tradição do santo e disse que era a prova de o ritual funcionava. “Encontrei a medalhinha. O resultado está aqui [mostrou a aliança]. Posso garantir que funciona mesmo”, declarou.

O casamento de Michelle Loreto

A jornalista Michelle Loreto está oficialmente casada! Ela e o marido, o diretor de TV Alexandre Mattoso, celebraram o casamento em uma cerimônia civil com a presença de amigos e familiares.

Para o seu grande dia, a comunicadora dispensou o tradicional vestido de noiva. Ela decidiu se casar com um lindo conjunto de blazer e calça de alfaiataria em linho com um adereço no cabelo para dar um toque de ‘véu de noiva’. Enquanto isso, o marido dela usou um terno azul. A filha do casal, Aurora, de 1 ano e meio, surgiu fofíssima com um vestido azul com casaco branco.

Os noivos também inovaram ao dispensarem o tradicional bolinho bem-casado como lembrancinha do casamento. Eles escolheram presentear seus convidados com bolo de rolo como lembrancinhas da união, já que ela é nordestina e o doce é tradicional de sua região em Recife. Veja as fotos aqui.