Renato Aragão ficou preocupado ao ter sua filha caçula. Entenda o motivo

Lilian Aragão afirma que o humorista Renato Aragão se preocupou com as novas responsabilidades de sua gravidez devido a idade avançada

Esposa do humorista Renato Aragão, Lilian Aragão surpreendeu ao contar de um receio que seu marido teve quando ela engravidou de Lívian Aragão, que é a filha caçula dele. Em uma participação no podcast Senhora Sua Mãe, do canal Porta dos Fundos no YouTube, ela revelou que, quando grávida de sua filha, Renato admitiu ter se preocupado por ter mais um filho devido a sua idade avançada.

Lilian explica que, na época, enquanto ela tinha 31, Renato estava com seus 64 anos e se inquietou diante das responsabilidades de ter uma filha nesta altura da vida: “Ele já tinha quatro filhos e ia ter a Lívian. E uma vez ele falou assim comigo: 'Eu já tô com 50 e tanto, 60 anos'. Eu disse: 'Acabou! Não quero essa história aqui. A sua cabeça é mais nova que a minha, eu sou mais velha que você”.

Além disso, ela afirmou que discutiu com o humorista a respeito da sua longevidade: “Você vai viver muito tempo, sua filha vai crescer, vai casar, vai fazer muita coisa. Fim de papo. Nunca mais se fala disso aqui. E foi feito isso".

Com o passar do tempo, Renato Aragão logo se acostumou com a ideia de criar mais um membro da família. Lilian mencionou também que o marido sempre priorizou os estudos da filha, mas que conforme os anos se passaram, permitiu que Lívian se envolvesse cada vez mais em suas produções.

A filha do casal Lívian Aragão, de 26 anos, também compartilhou que tem a vontade de ser mãe e que acredita que será uma boa, devido sua influência familiar, mas mesmo assim acredita ser jovem demais para tal feito. Lilian concordou com sua filha e afirmou que tem vontade de ser avó, idealmente de três netos: "Eu fico vendo minha avó. Veja que minha mãe é muito parecido com ela. Então você melhorou minha avó, eu acho que te melhoraria”.

