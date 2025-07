Renata Vasconcellos faz raro comentário sobre o marido: ‘Cumplicidade'

Casada com editor executivo da Globo, Renata Vasconcellos fala sobre a parceria deles na vida após 15 anos de relacionamento

A apresentadora Renata Vasconcellos, que comanda o Jornal Nacional, da Globo, surpreendeu ao fazer um raro comentário sobre seu marido, o editor executivo do jornalismo da Globo Miguel Athayde. Os dois estão juntos há cerca de 15 anos e levam uma vida longe dos holofotes.

Em entrevista no Jornal O Globo, a comunicadora falou sobre a parceria do casal. Eles trabalham no mesmo lugar, mas não permitem que o trabalho interfira na vida pessoal.

"É um desafio por ser um trabalho que dura ‘24 horas’. Mas, como temos essa cumplicidade, e ele também tem esse olhar de escape, da arte, conseguimos adicionar leveza ao cotidiano. Isso nos salva, por mais que estejamos no moedor de carne da vida", disse ela.

Mãe de dois rapazes, Renata falou sobre como vê a maternidade. "Existem as responsabilidades parentais, mas há uma jornada muito maior, que é a do autoconhecimento. Tem a ver com amar em plenitude, e não meramente o espelho, a projeção que gostaria de ver no outro. Isso é um engano, limitado. É para se atirar e entender: ‘Quem é você? Surpreenda-me’", disse ela, que é mãe de Antônio, de 25 anos, e Miguel, de 22 anos, frutos do seu primeiro casamento.

Conheça o marido de Renata Vasconcellos

A apresentadora Renata Vasconcellos surpreendeu seus fãs ao fazer uma rara aparição em público com o seu marido, o diretor Miguel Athayde, nas ruas do Rio de Janeiro há pouco tempo.

Miguel Athayde tem 50 anos e também é jornalista. Ele é diretor de jornalismo da GloboNews desde 2018 e também já trabalhou na Globo, onde começou a trabalhar na década de 1990. Inclusive, ele é filho de Carlos Athayde, que foi repórter de jornais.

Ele é natural de Praga, na República Tcheca, e mora no Brasil desde a juventude. Ele é formado pela PUC-Rio e assumiu o cargo de editor-executivo do Bom Dia Brasil com apenas 29 anos. Pouco depois, ele se tornou o diretor de jornalismo no Rio de Janeiro.

Miguel e Renata chegaram a trabalhar juntos nos bastidores da área de jornalismo da emissora entre 2014 e 2018. Os dois estão juntos desde 2011 e se casaram em 2014 em uma cerimônia íntima e apenas com a presença da família, informou o site UOL. Eles não tiveram filhos juntos.

Renata Vasconcellos faz rara aparição com seu marido, Miguel Athayde - Fotos: Dan Delmiro / AgNews