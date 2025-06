Renata Vasconcellos exibe fotos inéditas com a irmã gêmea

Renata Vasconcellos e a irmã gêmea celebram o aniversário de 53 anos com almoço especial. Veja as fotos das duas juntas

A apresentadora Renata Vasconcellos aproveitou o dia do seu aniversário de 53 anos em grande estilo. Ela se encontrou com a irmã gêmea, Lanza Mazza, em um restaurante para uma refeição ao lado da mãe delas e da sobrinha.

Nas redes sociais, Renata exibiu um álbum de fotos de como foi a data especial. Nas fotos, ela surgiu sorridente ao lado da irmã e deixou evidente a semelhança física entre elas.

“Dia de celebrar níveo com minha gemela! Feliz, feliz!”, disse ela.

Quem é Lanza Mazza? Saiba tudo sobre a irmã gêmea de Renata Vasconcellos

Lanza Mazza é estilista e também coordenadora de estilo em uma marca do Rio de Janeiro. E é formada pela Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Ela tem 51 anos de idade e é mãe de Manu e Mari Mazza. Ela é discreta com sua vida pessoal e quase não aparece publicamente. Suas raras aparições são sempre ao lado da irmã gêmea, Renata Vasconcellos.

Lanza e Renata são gêmeas univitelinas, ou seja, gêmeas idênticas. “Essa confusão é inevitável [sobre saber quem é quem]. Estamos acostumadas. Fomos modelos na adolescência e a indústria fashion usava muito a nossa semelhança para nos promover. Mas éramos realmente iguais na infância. Era uma loucura”, contou Lanza ao jornal O Globo.

Saiba quem é o marido de Renata Vasconcellos:

Recentemente, a jornalista Renata Vasconcellos fez uma rara aparição em público com o marido, e os fãs ficaram curiosos para saber mais detalhes. O marido da apresentadora é Miguel Athayde, que tem 50 anos e também é jornalista. Ele é diretor de jornalismo da GloboNews desde 2018 e também já trabalhou na Globo, além de ser filho de Carlos Athayde, que foi repórter de jornais.