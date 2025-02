Renata Kuerten grava Esquadrão da Moda com nova dupla: 'Incrível trabalhar com ele'

Em entrevista à CARAS Brasil, Renata Kuerten revela bastidores do primeiro dia de gravação da nova temporada do Esquadrão da Moda

Renata Kuerten (36) gravou na terça-feira, 25, o primeiro episódio da nova temporada do Esquadrão da Moda. A atração do SBT tem estreia prevista para o dia 8 de março, com novidade em seu elenco de apresentadores: Dudu Bertholini (45).

Com a promessa de destacar a melhor versão das participantes através das inúmeras possibilidades da moda, a dupla passou o dia nos estúdios da emissora e demonstrou entrosamento. Nos bastidores, o clima é de total sintonia.

Em entrevista à CARAS Brasil, Kuerten revela que trabalhar com Bertholini tem sido um dos melhores acontecimentos do ano. A apresentadora, que está pelo seu quarto ciclo consecutivo na atração que continuará sendo exibida todo sábado à noite, adianta uma temporada pra lá de especial.

“Estou muito feliz com essa nova fase, principalmente com a chegada do meu novo parceiro. Foi incrível trabalhar com ele nessa primeira gravação, e tenho certeza de que o público vai amar ainda mais o programa. Sou grata por fazer parte da família Esquadrão da Moda, ajudando a resgatar a autoestima de tantas mulheres. Podem ter certeza de que vem muita coisa boa por aí”, comenta.

A CARAS Brasil também teve acesso exclusivo a fotos da nova dupla do Esquadrão da Moda. A atração está no ar desde 2009 e se consolidou como uma importante fonte de moda e beleza na televisão aberta brasileira.

Uma semana após o carnaval, Renata e Dudu serão apresentados à imprensa em uma coletiva a nível nacional como a dupla da temporada 2025 do Esquadrão da Moda. Os detalhes da atração, com direção de Marcelo Kestenbaum, ainda são mantidos guardados a sete chaves pelo SBT.

CONFIRA FOTOS EXCLUSIVAS DO PRIMEIRO DIA DE GRAVAÇÃO DO ESQUADRÃO DA MODA:

