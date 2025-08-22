Renata Alves celebra marco do 'Hoje em Dia': 'Orgulho de fazer parte'

Em entrevista exclusiva para CARAS Brasil, a apresentadora Renata Alves destaca orgulho em fazer parte da história do matinal Hoje em Dia, da Record

O programa Hoje em Dia, exibido pela Record, completa 20 anos nesta sexta-feira (22). No ar desde 2005, o matinal mistura jornalismo, entretenimento e prestação de serviços, e se consolidou como uma das marcas mais fortes da televisão brasileira. Atualmente, é comandado por Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Renata Alves e Celso Zucatelli.

Em entrevista à CARAS Brasil, Renata Alves, que integra a equipe desde 2015, celebrou a data histórica e destacou a relevância do formato.

Considero o Hoje em Dia uma marca grandiosa da TV brasileira", afirma a apresentadora.

Orgulho e emoção na trajetória

Renata destacou a importância de estar à frente do programa há quase uma década: "Afinal de contas, são 20 anos fazendo um programa diário que já teve várias formações. Tenho uma alegria imensa, me sinto honrada em fazer parte diariamente desse programa", diz.

A jornalista também ressaltou a missão de levar informação com clareza e responsabilidade ao público:

"É muito bom transmitir de forma transparente e verdadeira para o nosso telespectador o que está acontecendo. Tem notícias boas, tem notícias ruins, mas estamos sempre informando com muita verdade. Tenho muito orgulho de fazer parte do time do Hoje em Dia, da família Hoje em Dia", completa.

Quadros de sucesso

Entre os destaques da sua participação no matinal, Renata reforçou o carinho por comandar o quadro Personagens do Brasil, que mostra histórias inspiradoras do cotidiano.

"Dentro do Hoje em Dia eu faço o quadro Personagens do Brasil, que é um mergulho no lado que eu mais amo: contar histórias, fazer as reportagens de rua de um jeito criativo e alegre", explica.

A apresentadora também comemorou a retomada do quadro culinário Batalha das Receitas, comandado ao lado do chef Guga Rocha.

"Também voltamos com a temporada do Batalha das Receitas, um programa de culinária e gastronomia que premia e traz muitas histórias de superação, emoção e boa cozinha. Eu e meu parceiro Guga Rocha fazemos esse quadro com muito carinho, sabendo o quanto ele diverte a família brasileira. Afinal de contas, a culinária sempre esteve presente também no Hoje em Dia", detalha Renata.

