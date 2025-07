Relembre a trajetória de Sergio Guizé, estrela de Êta Mundo Melhor!

Confira a trajetória de sucesso de Sergio Guizé, que volta a interpretar o personagem Candinho na novela Êta Mundo Melhor, da Globo

Sérgio Guizé ganha destaque novamente ao reassumir o papel de Candinho, protagonista da nova novela das seis da Globo, Êta Mundo Melhor. A produção, que estreiou em 30 de junho, é sequência do sucesso de 2016, Êta Mundo Bom!, e traz Guizé de volta ao sertão fictício. A volta tem sido recebida com entusiasmo pela crítica e público.

Da ascensão ao reconhecimento

A carreira de Guizé começou ainda em 2012, no seriado Sessão de Terapia (GNT), onde interpretou o policial Breno. Logo depois, em 2013, protagonizou o remake de Saramandaia, assumindo o lugar de Juca de Oliveira em seu papel original, João Gibão. Em 2014, consolidou-se ainda mais ao interpretar o espirituoso Caíque em Alto Astral. Mas foi em 2016, com Êta Mundo Bom!, que alcançou grande sucesso, conquistando o coração do público como o caipira órfão que busca sua mãe e encontra o carinho dos telespectadores.

Desafios e inspirações para reviver Candinho

Ao retornar como Candinho em Êta Mundo Melhor, Guizé destaca influências essenciais. Em uma coletiva virtual, ele lembrou o conselho do veterano Juca de Oliveira. "Ele falou: 'Meu filho, não importa se é realismo fantástico, comédia ou só realismo, mas faça de verdade, do fundo do coração, que você não vai se perder no meio da técnica ou dos gêneros'", recordou.

Guizé também falou sobre interpretar Candinho. "Nesse personagem vou para o jogo, com amor no coração. Saio de casa e ele já está vivo, a energia tem que estar lá em cima. Por eu ter pesquisado bastante a obra do Mazzaropi, do Chaplin, acho que ele está muito vivo. E eu tive uma pessoa que me auxiliou muito na criação e memória que foi minha avó por parte da mãe, Maria Correa, analfabeta, criada na roça, no Paraná, era uma mulher muito boa, engraçada, falava 'lasquêra'".

Durante o novo folhetim, Candinho vive uma nova saga: já rico, ele agora está em busca do filho sequestrado. A trama estreia com cenas dramáticas e intensas, incluindo incêndio e sequestro do bebê, temas que compõem um mix de drama e leveza. Outro diferencial é a presença constante de Policarpo, o burro de estimação interpretado por uma fêmea chamada Juliana.

