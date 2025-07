Reinaldo Gottino sai em defesa de jornalista empurrada por repórter da Band

O apresentador Reinaldo Gottino demonstrou indignação ao comentar episódio onde jornalista da Record foi empurrada por repórter da Band

O apresentador Reinaldo Gottino se manifestou ao vivo sobre o episódio envolvendo os jornalistas da Record TV e da Band. Na última terça-feira, 1º, Grace Abdou foi empurrada por Lucas Martins enquanto fazia uma reportagem para o 'Cidade Alerta'.

Na ocasião, os dois repórteres cobriam o caso de duas adolescentes desaparecidas. Ao entrevistarem pessoas envolvidas, Lucas, da Band, tirou a colega de profissão da frente sem delicadeza gerando revolta em Gottino e telespectadores que acompanhavam o canal.

Após o ocorrido, o apresentador do 'Cidade Alerta' saiu em defesa da jornalista da Record. "Cena lamentável que o repórter de uma outra emissora acaba de fazer com a repórter Grace Abdou. Olha, o cara jogou a repórter longe. Nossa repórter está indo à polícia nesse momento, está indo à delegacia depois dessa agressão covarde que aconteceu agora a pouco na cobertura de um caso. Olha o que ele fez com a nossa repórter", declarou Reinaldo Gottino.

" A repórter estava conversando com a menina ali, ele jogou ela longe. Ah, ele está ao vivo e ele pode fazer isso? Isso é uma agressão covarde. Vem me empurrar aqui, covarde. Lucas Martins da TV Bandeirantes, pelo amor de Deus, que covardia, agredindo uma colega de trabalho, agredindo uma mulher", continuou o âncora do telejornal.

Ao vivo no #CidadeAlerta: repórter da RECORD é agredida durante entrevista com mãe de adolescentes desaparecidas



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/nG5CiWL69apic.twitter.com/OSyTvnOn7u — Cidade Alerta (@cidadealerta) July 1, 2025

Repórter da Band se desculpa após empurrar jornalista

Ainda na terça-feira, 1º, o repórter Lucas Martins, da Band, se desculpou ao vivo durante o Brasil Urgente após empurrar a jornalista Grace Abdou, da Record. Ele pediu espaço ao apresentador Joel Datena e se pronunciou sobre o ocorrido; confira mais detalhes!

Record e Band se manifestam sobre o caso

Após a repercussão do caso, a Record se pronunciou: "A RECORD condena veementemente a agressão praticada pelo repórter da Band, Lucas Martins, ocorrida na tarde desta terça-feira, 01 de julho, contra nossa repórter Grace Abdou. O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas", diz o comunicado enviado à imprensa.

A Band também divulgou uma nota lamentando a situação. "A Band vem a público reafirmar seu compromisso, ao longo de seus 58 anos de história, com o respeito mútuo entre os profissionais da imprensa. A emissora sempre valorizou e respeitou a atuação das mulheres, que ocupam espaços de destaque nas redações e demais setores. A empresa não compactua com o episódio envolvendo o repórter Lucas Martins e a jornalista Grace Abdou, da Record TV. Ressaltamos que Lucas possui uma longa trajetória profissional na Band, sem registros de condutas semelhantes. Ele foi advertido e já se retratou publicamente em relação ao ocorrido. A Band se coloca à disposição da jornalista e da Record TV com o sincero desejo de que o episódio seja superado e situações como essa não se repitam."

