Regina Volpato revela alto faturamento seis meses após sair do SBT

Dona de uma longa carreira nas telinhas, Regina Volpato tem se consagrado cada vez mais com seu trabalho nas redes sociais. A apresentadora, que deixou o SBT em 2024 após o fim do programa 'Chega Mais', revelou que conseguiu um alto faturamento em apenas seis meses fora da TV aberta.

"E, falando de faturamento, outro dia vi uma entrevista da Boca Rosa [Bianca Andrade] e ela falou uma coisa que é muito interessante: ‘poucas mulheres falam de faturamento’. Os homens falam com mais desenvoltura. Ela falou ‘acho que a gente tem que falar mais’ e eu concordo", iniciou Regina em entrevista ao programa 'Sem Censura', da TV Brasil.

" Falando de faturamento, nesses primeiros seis meses do ano, eu já faturei mais do que todo o ano passado. Eu estava na TV aberta, era apresentadora de um programa diário na televisão aberta ", continuou ela. Ao longo do bate-papo, a famosa ressaltou que possui mais liberdade em sua atual fase da carreira.

"As pessoas entendem trabalho com você estar fisicamente em um lugar. Eu não parei de trabalhar, continuo trabalhando o tempo todo. Mas tenho um trabalho que se encaixou na minha vida. Então eu trabalho em São Luís, no Maranhão, na Venezuela, no México, Festa de Iemanjá, Curaçao… São viagens que fiz só neste primeiro semestre, estamos em junho", declarou.

"Eu fui pra todos esses lugares trabalhando, dentro da minha casa, com minhas cachorras, minhas coisas. Estou trabalhando o tempo todo, mas de um outro jeito, numa outra mídia. Hoje eu trabalho pra mim ", pontuou Regina Volpato, garantindo que não possui vontade de retornar à TV aberta.

Regina Volpato já revelou que não deseja voltar à TV

Em 2024, a apresentadora deixou de ser vista diariamente pelos telespectadores com o fim do programa 'Chega Mais', do SBT. Desde então, a famosa tem se dedicado à criação de conteúdos nas redes sociais.

Em entrevista recente ao UOL, Regina descartou um possível retorno à televisão: "Não faz parte dos meus planos mesmo. Fui muito feliz, me diverti, fiz amigos. Estou na fase de viver desafios", declarou ela, na ocasião.

