Regina Duarte revela única condição para voltar às novelas: 'Faria'

Dona de uma longa carreira, Regina Duarte explicou o que a faria voltar a atuar em novelas; atriz está longe das telinhas desde 2017

A atriz Regina Duarte não descartou totalmente a possibilidade de retornar às novelas. Dona de uma longa carreira nas telinhas, a artista está longe dos folhetins da TV Globo desde 2017, quando atuou em 'Além do Tempo'.

Apesar de ter revelado recentemente que não possuía vontade de voltar às tramas, Regina abriu o coração e contou que apenas uma única condição a faria retornar novamente para a profissão. Segundo a veterana, ela aceitaria trabalhar em uma obra do autor Manoel Carlos.

Maneco, como é chamado carinhosamente pelos fãs da teledramaturgia brasileira, escreveu três Helenas para Regina no passado. A atriz foi protagonista de 'História de Amor' (1995), atualmente reprisada no 'Vale a Pena Ver de Novo', 'Por Amor' (1997) e 'Páginas da Vida' (2006).

" Olha, com Maneco eu faria qualquer coisa. Se fosse o Maneco, com quem eu fiz três Helenas, fiz outras coisas também, eu não pestanejo. Maneco tem um entendimento do ser humano que é muito raro ", declarou Regina Duarte em entrevista a Cátia Fonseca.

Vale lembrar que Manoel Carlos, diagnosticado com Parkinson em 2018, não escreve mais novelas desde 2014. Sua última trama foi 'Em Família', exibida no mesmo ano da TV Globo. Desde então, o dramaturgo, conhecido por suas histórias emocionantes envolvendo as personagens 'Helenas', decidiu se aposentar e vive uma vida discreta e longe dos holofotes.

Regina Duarte dá opinião sincera sobre remake

Durante participação no podcast PodCatia Entrevista, apresentado por Cátia Fonseca, a atriz Regina Duarte expressou sua opinião sobre os remakes de novelas brasileiras, especialmente sobre o de Vale Tudo, exibida originalmente em 1988. A entrevista foi ao ar na noite de quinta-feira, 10, no canal do YouTube da apresentadora.

Ao ser questionada sobre o assunto, Regina não hesitou em afirmar que considera esse tipo de produção um desrespeito com quem fez parte do elenco original; confira mais detalhes!

