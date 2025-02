Regiane Tápias pede demissão e sai do programa 'Mulheres', da Gazeta

Desde 2007 na TV Gazeta, Regiane Tápias pede demissão para realizar sonho especial com sua família; saiba mais detalhes da decisão

A apresentadora Regiane Tápias pediu demissão da TV Gazeta . Desde 2007 na emissora, a comunicadora resolveu deixar o comando do Mulheres para realizar um sonho pessoal ao lado de sua família.

O anúncio da saída da loira da atração, que fazia ao lado de Pamela Domingues desde a saída de Regina Volpato, aconteceu nesta terça-feira, 11. "Quando a gente pensa em se jogar no desconhecido, é óbvio que o medo pauta tudo isso. A gente precisa ter muita coragem para encerrar um ciclo e começar outro", contou sobre a sua decisão.

"Olhando lá para trás, a minha história com a TV Gazeta, eu comecei aqui em 2007. Acho que é legal fazer uma retrospectiva para a gente lembrar desses momentos, que foram sempre tão bons, tão divertidos", relembrou seu trabalho de anos.

"Eu casei enquanto trabalhava aqui, tive meus três filhos enquanto trabalhava aqui, eu fiz grandes amizades. Eu levo todas elas no meu coração com muito carinho", declarou e falou sobre ter iniciado no BestShop TV.

"Fui tendo oportunidades de fazer as substituições de apresentadoras. Me deu a possibilidade de passar por todas as produções, de todos os programas. Sempre foi muito bom, satisfatório e divertido. Eu sempre me diverti muito nesse lugar", declarou sobre os momentos que teve na emissora.

Regiane Tápias explica motivo de deixar a Gazeta

Casada e mãe de três filhos, a apresentadora revelou que deixou o trabalho para fazer uma viagem de motorhome com a família . "Nesse momento, com o projeto que a gente vai colocar adiante, se Deus quiser, é um projeto que vai trazer tudo o que eu preciso. Estar perto deles, olhando para cada um deles, atendendo a todas as necessidades. A gente conseguiu se estrutar para fazer isso agora", falou.

"É um sonho bem especial. A gente vai fazer uma viagem grande, o tempo exatamente não está estipulado, porque acho que a gente tem um mundo de possibilidades pela frente", explicou que começarão na América do Norte e depois Europa.

