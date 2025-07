RedeTV! decide como fica o programa de Edu Guedes durante afastamento para tratar câncer

A direção da RedeTV! já definiu como fica o programa Fica com a gente com ausência de Edu Guedes, que foi afastado da atração

A direção da RedeTV! já definiu como fica o programa Fica com a gente com ausência do apresentador Edu Guedes, que foi afastado da atração após ser diagnosticado com câncer no pâncreas. No último sábado, 5, ele passou por uma cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para retirada de nódulos.

De acordo com inofrmações da coluna Play, do jornal O Globo, o chef Eduardo Gomes Lima, que ficou no lugar de Edu Guedes na segunda-feira, 7, retorna à apresentação nesta terça, 8. Já a partir de quarta-feira, 9, o programa contará com uma parte ao vivo comandada por convidados especiais, seguida pela exibição dos melhores momentos da atração.

Como Edu Guedes descobriu a doença?

O marido da apresentadora Ana Hickmann passou mal há alguns dias devido a uma infecção causada por uma crise renal. Na ocasião, o chef precisou ser submetido a mais de um procedimento cirúrgico de emergência, em razão do comprometimento dos rins. Durante a realização de exames mais detalhados, foi identificado um nódulo no pâncreas.

Como está Edu Guedes?

Durante o programa Fica com a Gente desta segunda-feira, 7, o quadro de saúde de Edu Guedes foi atualizado. "Nosso querido chef e apresentador Edu Guedes precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico no pâncreas para a retirada de um tumor. A cirurgia aconteceu no último sábado, teve duração de 6h e, segundo o cirurgião oncológico Dr. Bruno Marcelo, o procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem. Edu segue bem e em recuperação", declarou a equipe do programa.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista, falou sobre os cuidados no pós operatório. "O pós-operatório envolve riscos de infecção, sangramentos, fístulas pancreáticas, distúrbios metabólicos e complicações nutricionais. Além disso, o impacto emocional também é relevante, especialmente enquanto se aguarda o resultado final da biópsia e a definição de tratamento complementar, como quimioterapia, se necessário", alertou. Leia a entrevista completa.

