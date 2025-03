Rafael Cardoso assume vícios após ser alvo de notícias negativas sobre sua vida

Depois de ver seu nome envolvido em polêmicas, Rafael Cardoso revela que luta contra vícios. Entenda o que ele disse

O ator Rafael Cardoso viu o seu nome ser envolvido em polêmicas nos últimos depois. Depois de se separar da ex-mulher, ele foi envolvido em rumores de violência no noticiário. Agora, o artista assumiu que luta contra vícios.

Em entrevista para Roberto Cabrini na Record, o ator contou que luta contra o vício em álcool, drogas e compulsão. Ele reconheceu que já errou e que tenta corrigir suas atitudes do passado.

“Não estou curado. E se errar de novo, não terei outra oportunidade”, disse ele na entrevista, segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias. Inclusive, ele chorou na entrevista e pediu desculpas para quem sofreu com suas atitudes.

A entrevista irá ao ar no Domingo Espetacular, da Record.

Namorada de Rafael Cardoso é comparada com a ex dele

O ator Rafael Cardoso está apaixonado e compartilhou uma foto romântica com sua namorada nas redes sociais. Na imagem, ele e a psicóloga Carol Ferraz apareceram abraços durante um passeio ao ar livre no Rio de Janeiro. No entanto, ela foi alvo de comentários inesperados de um internauta que a comparou com Mari Bridi, que é a ex-mulher do artista.

Em uma mensagem, o seguidor disse: “Largou a ex para ficar com uma que é a cara dela”. Ao ver isso, Carol fez questão de rebater. “Que doentio esse tipo de comentário! O cara seguiu a vida, não ‘largou a ex’, principalmente por minha causa. Agora, triste mesmo seria ser comparada à alguém que perde seu precioso tempo de vida vindo fazer esse tipo de comentário”, declarou.

Então, outro internauta entrou no assunto e alfinetou: “Ficou chateada, mas você é a cara da ex”. Com isso, a psicóloga voltou a se defender. “Nada, acho que não entendeu. O que eu tenho pena é de gente que perde tempo de vida destilando ódio. Ser comparada fisicamente com alguém é o de menos, triste seria falar que pareço você, por exemplo”, afirmou.

Por sua vez, Rafael Cardoso também reagiu de forma discreta ao ver as comparações entre as duas mulheres. “Nada a ver”, escreveu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Cardoso (@rafaelcardoso9)

Leia também:Rafael Cardoso fala sobre processo com a ex-sogra: 'Estou sendo crucificado'