Rafa Sieg vive Tatarana em 'Guerreiros do Sol', nova aposta do Globoplay: 'Um gosto especial'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafa Sieg fala sobre seu papel em Guerreiros do Sol, celebra 25 anos de carreira e projeta novos desafios.

Conhecido por seu trabalho em Cidade Invisível, série original da Netflix, o ator gaúcho Rafa Sieg (46) retorna aos streamings nesta sexta-feira (11) como parte do elenco da mais nova produção do Globoplay, Guerreiros do Sol.

Criação de George Moura e Sergio Goldenberg e dirigida por Rogério Gomes (Papinha), Guerreiros do Sol tem objetivo de ser uma releitura contemporânea da saga de Lampião e Maria Bonita, com elementos de ação, romance e aventura. Na trama, Sieg interpreta Tatarana, jagunço do Coronel Elói, interpretado por José de Abreu.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Rafa Sieg fala sobre o que o público pode esperar de seu trabalho em Guerreiros do Sol, a celebração de 25 anos de carreira artística e planos para o futuro.

Tatarana começa a trama como um jagunço do Coronel Elói, homem de confiança da fazenda, habilidoso, e está sempre às ordens do seu patrão e de seu filho. O ator explica que a chegada de Rosa, personagem de Isadora Cruz, irá alterar o curso da história e bagunçar os sentimentos do homem.

“Após a chegada de Rosa na fazenda e de sua irmã Otília (Alice Carvalho), por quem se apaixona, descobre um sentimento nunca revelado e que acaba transformando a vida dele de uma maneira surpreendente, encontrando um novo sentido para a sua existência. Tatarana é uma sujeito leal e árido, fruto das muitas lutas pela sobrevivência no sertão e que entra em conflito com sua incapacidade de revelar sentimentos.”

Isadora Cruz, no entanto, não é a única com quem Sieg viverá fortes emoções. Em frente às câmeras, Tatarana terá que lidar com Idálio, filho mais velho do coronel e casado com Jânia (Aline Moraes), mas por trás delas, acontece o reencontro de uma dupla de amigos de longa data.

“Eu conheci o Daniel em 2003 num teste para o filme “Cazuza”. Ele já estava em preparação,” contou o ator. “É um cara com uma história no cinema e na televisão que me inspira. Imagina, sou um grande admirador dos trabalhos dele e da pessoa também. Quantos talentos tem esse gigante da cena. Além da boa parceria de cena e bastidores. Estar em cena com um elenco que você admira é sem dúvida um privilégio. E “Guerreiros do Sol” é uma reunião de grandes talentos.”

Apesar do tempo de casa na Globo e diversos outros projetos já gravados na emissora, grande parte das experiências do ator vem do cinema e do teatro. No total, Rafa Sieg conta com participações em mais de 20 curtas e 10 longa-metragens nas telas de cinema, entre eles ‘Disforia’ (2019) e ‘Alaska’ (2019), os quais protagonizou. Em 2024 lançou o filme ‘Nosso Lar 2 – Os Mensageiros’ nos cinemas, atingindo 1,5 milhões de espectadores.

Na televisão, o ator guarda nomes de projetos como ‘Viver a Vida’ (2011), ‘Avenida Brasil’ (2013), ‘Além do Horizonte’ (2014), ‘Gênesis’ (2021), ‘Perrengue’ (2017) e mais recente, o remake de ‘Pantanal’ da TV Globo em 2022, onde interpretou Solano. Para o ator, o personagem foi um divisor de águas no seu trabalho.

“Penso que pela visibilidade que o remake “Pantanal” me trouxe com Solano acaba sendo um marco importante pra mim. Criativamente também. Senti um gosto especial naquele momento. Como se talvez pela primeira vez eu estivesse realmente entendo como contar uma história nesse formato que é a novela,” Rafa refletiu. “Foi o encontro entre a oportunidade de um personagem potente, uma grande novela e um momento de criatividade pessoal potente mesmo.”

A estreia do ator no Globoplay vem junto ao marco de 25 anos de carreira. Quando questionado sobre se acredita estar no melhor momento da carreira ou se ainda possui estrada pela frente, o ator afirmou acreditar que ainda tem muitos caminhos para seguir e muito para entregar dentro das artes.

“Quero seguir fazendo televisão e compartilhar bons personagens com nossos espectadores. E sem dúvida é um momento muito especial. Estar em cena com um projeto como “Guerreiros do Sol” neste ano tão especial pra mim significa muito. É um projeto que conta com uma super equipe dirigida pelo Papinha. Lembro da presença viva de estarmos gravando no interior da Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco. Vivendo a potência visual que é nosso país. E quero e busco sempre novas oportunidades para seguir na televisão”

Rafa Sieg descreve a vida como ator como uma montanha-russa “entre desafios e bênçãos” e buscava algo especial para comemorar seus 25 anos de ofício. Encontrou o que desejava na autobiografia de Erico Verissimo, seu conterrâneo.

“Nos últimos anos a inquietação por algo que eu pudesse falar com entusiasmo, afeto e potência artística foram me levando cada vez para mais perto da ‘minha aldeia’,” confessa. “Porque sempre que alguém me perguntava de onde eu era, onde eu tinha nascido, dizia: Panambi, no interior do RS. Mas é perto de onde? – perguntam. Perto de Cruz Alta, terra de Erico Verissimo. Meu interlocutor pode não conhecer Panambi, nem Cruz Alta, mas o Erico, sim.”

“Erico”, espetáculo solo de Rafa Sieg, é baseado nas narrativas contadas por Erico Verissimo na autobiografia intitulada “Solo de Clarineta”. Em 2025, celebram-se os 120 anos do nascimento do escritor, nascido a 17 de dezembro de 1905.

Além do teatro e os streamings, Sieg também retorna aos longa-metragens em 2025. No mês de Julho, o ator começa as gravações de ‘Estrutura’, o qual irá protagonizar. O projeto é escrito por Davi de Oliveira Pinheiro, Júlia Cazarré e Emiliano Cunha, que também irá dirigir o filme. A produção é da Ausgang, e o financiamento da Lei Paulo Gustavo Sedac RS.

“Voltar a filmar no RS é sempre uma felicidade e uma honra pra mim,” disse o ator. “E espero estrear ainda este ano o meu espetáculo por lá.”

Na trama, o gaúcho assume o papel de Alexandre, um professor universitário de arquitetura e urbanismo, que está orientando o projeto de uma jovem aluna de mestrado (Cinandrea Guterres) sobre a transformação de uma antiga fábrica no novo Centro Cultural de uma comunidade.

“Durante esse processo, acaba vindo à tona a real natureza de Alexandre, que enxergou no projeto orientado por ele a oportunidade de construir algo que tenha algum impacto no mundo, ou seja, meu personagem acaba colocando a sua própria vaidade, o seu ego, na frente de tudo,” explicou.

