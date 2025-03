Saiba quem são os parceiros reais do elenco de 'Grey’s Anatomy'

A série 'Grey’s Anatomy', com 21 temporadas, traz diversos romances entre os personagens. Porém, você sabe quem são os amores dos atores? Conheça aqui

Uma das séries mais amadas e assistidas do mundo, 'Grey’s Anatomy' vai além da medicina, trazendo também muito drama romântico. Ao longo de suas 21 temporadas, casais se separam e se reconciliam constantemente no Grey Sloan Memorial. Fora das telas, alguns atores encontraram seus parceiros tanto dentro quanto fora do set. Você conhece os casais do elenco de 'Grey’s Anatomy'? Confira agora!

Ellen Pompeo e Chris Ivery

Eterna Meredith Grey, a atriz Ellen Pompeo se despediu da série após 19 temporadas. Fora das telas, a atriz é casada com o produtor musical Chris Ivery desde 2007. O casal se conheceu em 2003, mas de uma forma bem diferente das histórias românticas da série.

Juntos, Pompeo e Ivery construíram uma família e são pais de três filhos: Stella Luna, Sienna May e Eli Christopher, nascidos em 2009, 2014 e 2016, respectivamente.

Christopher Carmack e Erin Slaver

Christopher Carmack e Erin Slaver casaram-se em 2018 - Foto: Reprodução/Instagram



Intérprete do galã Atticus “Link” Lincoln, o ator Chris Carmack se casou com sua namorada de longa data Erin Slaverem 2018. Eles formam a banda Life on Eris e lançaram seu EP de estreia, Stonewall, em outubro de 2020.

O casal tem duas filhas: Kai, nascida em 2016, e Cielle Estee, que nasceu em 2022.

Kim Raver e Manu Boyer

A atriz Kim Raver é casada com o diretor frânces Manu Boyer desde 2000 - Foto: Reprodução/Instagram

Kim Raver, que interpreta a Dra. Teddy Altman, cardiologista na série, mantém sua vida fora dos holofotes. A atriz é casada com o diretor francês Manu Boyer desde 2000 e prefere não compartilhar muitos detalhes íntimos sobre o relacionamento. Juntos, o casal tem dois filhos: Luke West e Leo Kipling.

Debbie Allen e Norm Nixon

O casal Debbie Allen e Norm Nixon é casado há mais de quatro décadas - Foto: Getty Images

Intérprete da personagem Catherine Averyem Grey's Anatomy, Debbie Allen é casada com o ex-jogador da NBA e produtor Norm Nixon há mais de 40 anos. Eles se conheceram em 1979 durante as gravações de The Fish That Saved Pittsburgh e, depois de iniciarem uma amizade, se casaram em 27 de abril de 1984.

O casal tem três filhos: DeVaughn, Normon Jr. e Vivian.

Scott Speedman e Lindsay Rae Hoffman

O casal Scott Speedman e Lindsay Rae Hofmann deu as boas-vindas ao seu quarto filho em 2024 - Foto: Reprodução/Instagram

O personagem de Scott Speedman, Dr. Nick Marsh, se interessou por Meredith Grey ao chegar ao Grey Sloan Memorial como paciente, mas na vida real, o ator é dedicado à sua noiva, Lindsay Rae Hofmann. Eles estão juntos desde 2017 e ficaram noivos em 2023.

O casal se tornou pai em outubro de 2021, quando nasceu sua filha, Pfeiffer Lucia. Em setembro de 2024, a família cresceu com o nascimento de seu filho, Indy Roy.

Patrick Dempsey e Jillian Dempsey

"McDreamy", Patrick Dempsey se casou com sua esposa, Jilian, em 1999 - Foto: Getty Images

Patrick Dempsey, o "McDreamy" de Grey's Anatomy, roubou os corações dos fãs desde o início, mas fora das telas, era casado com sua esposa, Jillian. Eles se conheceram em 1994, quando ela era dona de um salão de beleza e viu o nome de Patrick na agenda de compromissos, achando que era uma brincadeira.

Na época, ambos estavam em outros relacionamentos, mas começaram a namorar em 1997. Jillian se mudou para viver com Patrick três meses depois e o casal se casou em 1999.

Apesar de uma história de amor encantadora, o casal enfrentou dificuldades, incluindo uma separação iminente em 2015. Juntos, eles têm três filhos: Talula Fyfe, nascida em 2002, e os gêmeos Sullivan Patrick e Darby Galen, nascidos em 2007.

Justin Chambers e Keisha Chambers

O casal casou em 1993 e têm cinco filhos - Foto: Reprodução/Getty Images

Embora Alex Karev tenha vivido um conflito entre seu amor do passado, Izzie Stevens, e seu romance mais recente, Jo Wilson, na vida real, o coração de Justin Chambers sempre foi de uma mulher, Keisha, sua esposa, com quem está há mais de 30 anos.

O casal se conheceu nos anos 90, quando Chambers trabalhava como modelo e Keisha era agente de reservas. Eles se casaram em 1993 e são pais de cinco filhos: Isabella, Maya, Kaila, Eva e Jackson.

Kelly McCreary e Pete Chatmon

O casal Kelly McCreary e Pete Chatmon se conhceu no set de 'Grey´s Anatomy' - Foto: Reprodução/Instagram

A vida de casada de Kelly McCreary, que interpretou a Dra. Maggie Pierce, foi cheia de altos e baixos na série, mas na vida real, tem sido mais tranquila.

Foi no set de Grey's Anatomy que ela conheceu seu marido, o diretor Pete Chatmon. Eles se casaram em 2019 em uma cerimônia íntima à beira-mar e compartilharam momentos do grande dia com os fãs nas redes sociais.

O casal teve sua primeira filha, Indigo Wren, em outubro de 2021.

