Quais são os atores LGBT+ nas novas novelas da Globo? Confira lista

Dia do Combate à Homofobia

No Dia Internacional de Combate à Homofobia, confira alguns astros das novelas atuais da Globo que fazem parte da comunidade LGBT+

No Dia Internacional de Combate à Homofobia, celebrado em 17 de maio, a televisão aberta segue como vitrine importante para a diversidade brasileira. Apesar dos avanços, o preconceito ainda marca presença na indústria e na sociedade, mas nomes da nova geração e veteranos que integram o elenco das novelas atuais da Globo ajudam a mudar essa realidade ao viverem suas identidades com orgulho e autenticidade dentro e fora da tela.

A seguir, reunimos uma lista com atores que fazem parte da comunidade LGBT+ e estão no ar nas novelas da Globo em 2025. Confira quais são as estrelas:

Pedro Goifman

No ar como Guto em Garota do Momento, o ator se identifica como bissexual e vive papel de destaque na novela das seis da Globo. Na trama, seu personagem está descobrindo a própria sexualidade.

Carla Cristina Cardoso

Também bissexual, a atriz interpreta Iolanda em Garota do Momento e entrega uma interpretação carismática na novela.

Silvero Pereira

Conhecidíssimo por trabalhos anteriores como Pantanal e A Força do Querer, Silvero interpreta atualmente Érico, na novela Garota do Momento, e é assumidamente homossexual.

Ícaro Silva

Parte da comunidade LGBT+, o ator não se rotula, mas já afirmou publicamente viver a sexualidade de maneira livre. É destaque como Ulisses em Garota do Momento.

Ana Flávia Cavalcanti

Marlene em Garota do Momento, a atriz é assumidamente bissexual. Assim como na vida real, a personagem de Ana Flávia é uma mulher forte que luta para se impor onde quer estar.

Pedro Fernandes

Chegando ao horário das sete como Peter Santos em Dona de Mim, o ator PCD é gay assumido e vê na obra uma oportunidade para representar essa parcela da comunidade LGBT+ ignorada pela mídia.

Armando Babaioff

Homem gay com relacionamento assumido, o ator já falou publicamente sobre os desafios de ser LGBT+ na televisão e hoje vive Vanderson Silveira em Dona de Mim.

Bella Campos

Causando como a vilã Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, Bella Campos já revelou ser bissexual.

Matheus Nachtergaele

Grande nome da teledramaturgia e cinema brasileiro, Matheus Nachtergaele é assumidamente bissexual. O ator vive o otimista Poliana em Vale Tudo.

Maeve Jinkings

A atriz que vive a advogada Cecília Catanhete em Vale Tudo também é bissexual. Na trama, Maeve faz par romântico com Lorena Lima (26) em um casal lésbico.

