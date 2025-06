Que horas começa 'Vale Tudo'? Jogo do Brasil altera horário da novela da Globo

A novela 'Vale Tudo', da Globo, vai começar mais tarde nesta quinta-feira, 5, devido ao jogo entre Brasil e Equador, com a estreia de Carlo Ancelotti

A novela Vale Tudo, da TV Globo, vai começar mais tarde nesta quinta-feira, 5. O motivo? É que nesta noite tem jogo do Brasil contra o Equador pela 15ª rodada das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026,

A transmissão da partida, que marca a estreia do italiano Carlo Ancelotti estreia no comando da seleção brasileira, começa às 19h50 (horário de Brasília), por isso, a trama será exibida às 22h05.

Outras atrações da emissora também terão mudanças. A novela Garota do Momento começará às 17h50 e Dona de Mim vai ao ar às 18h40. Já o Jornal Nacional será exibido às 19h15.

Saiba quem é Leonardo, filho de Odete escondido após acidente

O filho de Odete Roitman (Debora Bloch) pelo visto está vivo no remake de Vale Tudo. Na versão original, o moço morreu após um acidente de carro e um incêndio. Agora, Leonardo pode estar vivo pelas pistas que estão sendo mostradas pela escritora Manuela Dias.

Nos últimos capítulos, a vilã deu o que falar ao visitar uma casa no meio do mato, onde conversou com uma senhora chamada Nice e que esconde seu segredo em troca de dinheiro. Na ocasião, a dona da TCA olhou para um quarto escuro, dando a entender que tinha alguém lá dentro.

No capítulo seguinte, Heleninha (Paolla Oliveira) apareceu lamentando a morte do irmão Leonardo. A pintora, assim como na versão original, sente-se culpada pelo falecimento, acreditando que ela provocou o incêndio, que na verdade foi causado pela mãe.

Segundo o Notícias da TV, nos próximos capítulos, ficará ainda mais nítido que Leonardo não morreu. A neta de Nice falará para Odete que a senhora não tem mais condições de cuidar do homem. "Leonardo está no quarto. Eu vim de São Paulo porque minha avó não tem mais condições de cuidar dele sozinha. Eu tranquei minha faculdade. Quer entrar?", dirá. Saiba mais!

