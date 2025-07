Quantos programas de TV Eliana já apresentou em sua carreira?

Uma jornada de mais de 30 anos na telinha: dos programas infantis ao estrelato nos domingos. Confira os programas que já foram apresentados por Eliana

A apresentadora Eliana construiu uma das carreiras mais sólidas da televisão brasileira. Com início nos anos 1990, a apresentadora transitou com naturalidade do universo infantil para os formatos adultos e dominicais, passando pelas maiores emissoras do país. Ao longo de sua trajetória, ela apresentou 13 programas diferentes, todos com características marcantes e sucesso de público.

Confira a lista completa:

1. Festolândia (SBT, 1991)

Foi a estreia de Eliana na TV, substituindo a apresentadora Mariane. O programa infantil foi exibido por poucos meses, mas serviu como porta de entrada para sua carreira.

2. Sessão Desenho (SBT, 1991–1993)

Após o fim do Festolândia, Eliana seguiu como apresentadora de blocos de desenhos animados, criando vínculo com o público infantil.

3. Bom Dia & Cia (SBT, 1993–1996)

Foi neste programa que Eliana se tornou um fenômeno entre as crianças. A atração matinal misturava desenhos, brincadeiras e participação por telefone.

4. Eliana & Cia (SBT, 1996–1997)

Uma evolução do “Bom Dia & Cia”, agora com mais quadros ao vivo, cenário colorido e reforço de personagens, consolidando Eliana como líder no segmento.

5. Eliana e Alegria (Record, 1998–2003)

A transição para a Record aconteceu com um novo formato infantil, misturando brincadeiras, reportagens educativas com Sérgio Rangel e atrações musicais.

6. Eliana no Parque (Record, 1999–2000)

Game show voltado ao público infantil, exibido nas manhãs de domingo, em um parque de diversões, com provas, convidados e competições.

7. Eliana na Fábrica Maluca (Record, 2003)

Com cenário inspirado em “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, foi o último programa 100% infantil da apresentadora. Incluía quadros com mágicas, experiências e entrevistas.

8. Eliana (Record, versão teen) (2004)

Primeiro passo para o público adolescente, com novo visual, trilha sonora pop e quadros que exploravam comportamento jovem e concursos.

9. Tudo É Possível (Record, 2005–2009)

Assumiu o dominical após a saída de Ana Hickmann. O programa marcou a transição definitiva de Eliana para o entretenimento adulto, com games, reportagens, quadros de humor e convidados musicais.

10. Programa Eliana (SBT, 2009–2024)

De volta ao SBT, Eliana comandou seu próprio dominical por quase 15 anos. O programa se consolidou com quadros como “Famosos da Internet” e “Beleza Renovada”, além de entrevistas e realities.

11. Saia Justa (GNT, 2024–...)

Eliana entrou oficialmente para o Grupo Globo como uma das novas apresentadoras do tradicional talk show feminino do GNT, ao lado de Rita Batista, Bela Gil e Tati Machado.

12. The Masked Singer Brasil (TV Globo, 2024–...)

Assume a apresentação do reality musical que mistura performance e mistério. Eliana substitui Ivete Sangalo, estreando na Globo em formato de entretenimento de massa.

13. Vem Que Tem (TV Globo, estreia prevista para 2024)

Programa de variedades com foco em ofertas, promoções e interação com o público. Estreia confirmada para o segundo semestre, como parte da nova fase da carreira de Eliana na Globo.

Uma carreira de reinvenções

O que faz de Eliana um fenômeno da televisão brasileira é sua capacidade de se reinventar. Começou como apresentadora infantil, cresceu junto com seu público e hoje transita entre reality shows, talk shows e formatos comerciais com naturalidade.

A contratação pela Globo em 2024 reforça seu status como uma das maiores comunicadoras do país, em uma fase madura e ainda com enorme poder de engajamento.

Um novo programa de TV para Eliana

Nesta quinta-feira, 3, a imprensa nacional noticiou que Eliana terá um novo programa na TV aberta. De acordo com informações da coluna Outro Canal, do site F5, a artista vai ganhar um programa semanal na Globo em 2026. Ainda sem formato revelado, a atração deve ser exibida aos fins de semana.

"Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano", diz o comunicado.

