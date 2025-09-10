Quando saem os novos episódios de Casamento às Cegas Brasil? Veja calendário da Netflix

Intitulada 'Nunca É Tarde', a quinta temporada de 'Casamento às Cegas Brasil ' é composta apenas por participantes com mais de 50 anos
Intitulada 'Nunca É Tarde', a quinta temporada de 'Casamento às Cegas Brasil ' é composta apenas por participantes com mais de 50 anos. Os primeiros episódios do reality de relacionamento estreiam na Netflix nesta quarta-feira, 10, a partir das 4h (horário de Brasília). Já os demais serão liberados aos poucos.
A temporada, que é apresentada por Camila Queiroz e Klebber Toledo,será lançada em três partes: os quatro primeiros episódios em 10 de setembro, mais quatro em 17 de setembro e, por fim, os dois capítulos finais, com os casamentos, em 24 de setembro.
Na quinta temporada da versão brasileira, 15 homens e 15 mulheres acima dos 50 anos participam da experiência em busca de uma nova chance no amor, reforçando a ideia de que relacionamentos não têm idade para começar. A dinâmica segue o formato já conhecido: os confinados conversam em cabines, sem enxergar quem está do outro lado, com o objetivo de criar laços emocionais sem a influência da aparência física.
Após dez dias de conversas, cinco casais se formam e, diante do pedido de casamento, acontece o primeiro encontro presencial. Em seguida, eles embarcam para uma lua de mel em um destino paradisíaco e, depois da viagem, passam a viver juntos por algumas semanas. É nesse período de convivência que surgem os principais conflitos. A jornada termina no altar, onde cada casal decide se continuará junto ou se dará fim à relação.
A quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil está disponível apenas na Netflix. Para ter acesso aos episódios, é preciso assinar o serviço de streaming.
