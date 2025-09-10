Quando saem os novos episódios de Casamento às Cegas Brasil? Veja calendário da Netflix

Intitulada 'Nunca É Tarde', a quinta temporada de 'Casamento às Cegas Brasil ' é composta apenas por participantes com mais de 50 anos

Intitulada 'Nunca É Tarde', a quinta temporada de 'Casamento às Cegas Brasil ' é composta apenas por participantes com mais de 50 anos. Os primeiros episódios do reality de relacionamento estreiam na Netflix nesta quarta-feira, 10, a partir das 4h (horário de Brasília). Já os demais serão liberados aos poucos.

A temporada, que é apresentada por Camila Queiroz e Klebber Toledo, será lançada em três partes: os quatro primeiros episódios em 10 de setembro, mais quatro em 17 de setembro e, por fim, os dois capítulos finais, com os casamentos, em 24 de setembro.

Como funciona o reality show?

Na quinta temporada da versão brasileira, 15 homens e 15 mulheres acima dos 50 anos participam da experiência em busca de uma nova chance no amor, reforçando a ideia de que relacionamentos não têm idade para começar. A dinâmica segue o formato já conhecido: os confinados conversam em cabines, sem enxergar quem está do outro lado, com o objetivo de criar laços emocionais sem a influência da aparência física.

Após dez dias de conversas, cinco casais se formam e, diante do pedido de casamento, acontece o primeiro encontro presencial. Em seguida, eles embarcam para uma lua de mel em um destino paradisíaco e, depois da viagem, passam a viver juntos por algumas semanas. É nesse período de convivência que surgem os principais conflitos. A jornada termina no altar, onde cada casal decide se continuará junto ou se dará fim à relação.

Como assistir ao Casamento às Cegas Brasil

A quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil está disponível apenas na Netflix. Para ter acesso aos episódios, é preciso assinar o serviço de streaming.

