Qual é a profissão do filho de Fábio Assunção? Ele acaba de se formar na faculdade

Filho mais velho do ator Fábio Assunção, o jovem João Assunção já está formado na faculdade! Depois de quatro anos de estudos, ele recebeu seu diploma na universidade nesta quarta-feira, 10.

Por meio das redes sociais, ele comemorou a conquista acadêmica e revelou que se formou em Relações Internacionais por uma universidade de São Paulo. "Oficialmente, agora com diploma, internacionalista. Me emocionei bastante na cerimônia. Foram 4 anos de bastante esforço. Dias longos, estressantes e difíceis, mas que me fizeram crescer. Muito grato por isso! Por ter continuado, mesmo não sendo a prioridade na minha vida. E agora já foi! Formado sem DPs, 4 anos certinho, e pronto para os próximos passos da vida. Vambora!", afirmou.

Hoje em dia, João Assunção já trabalha. Ele tem uma produtora audiovisual e trabalha em eventos para coordenar a equipe que produz os conteúdos. Por exemplo, no último final de semana, ele estava trabalhando nos bastidores do The Town para um de seus clientes.

Além disso, João também já tentou se aventurar na atuação, mas não quis seguir a carreira de ator plenamente. “O João ator está tirando uma bonequinha. Fiz um curta agora como ator, no começo do ano, fiz uma peça também”, disse ele ao site Quem.

Relacionamentos de Fábio Assunção

Ao longo da carreira, Fábio Assunção teve alguns relacionamentos bastante divulgados na mídia. O primeiro casamento do ator foi com a atriz e empresária Priscila Borgonovi, com quem teve seu filho mais velho, João Assunção, nascido em 2003.

Ele também viveu um relacionamento com a fotógrafa Karina Tavares, com quem teve a filha Ella Felipa, nascida em 2011. O ex-casal mantém uma boa relação em prol da criação da filha.

Entre os relacionamentos mais conhecidos, estão os romances com atrizes como Cláudia Abreu, Cristiana Oliveira e Joana Balaguer, além de um namoro de longa data com a promoter e jornalista Pally Siqueira, com quem chegou a dividir a vida por cerca de dois anos, até 2019. O relacionamento com Pally foi um dos mais discretos, mas também marcantes para o ator.

Em 2023, Fábio se casou com Ana Verena Pinheiro, advogada e mãe de sua filha mais nova, Alana Ayó, nascida em 2021. A união foi celebrada de forma íntima e marcou uma fase de equilíbrio e estabilidade na vida pessoal do ator.

Pai de três, com presença ativa

Além de ator renomado, Fábio Assunção é pai de três filhos: João Assunção, Ella Felipa e Alana Ayó. Em diversas entrevistas, ele já declarou que a paternidade foi uma das experiências mais transformadoras de sua vida, contribuindo para sua evolução pessoal e emocional — algo que também passou a priorizar em suas relações afetivas.