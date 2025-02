Programa do Datena deve ganhar edição aos sábados no SBT; saiba mais

Sob o comando do jornalista José Luiz Datena, o Tá na Hora, apresentado nas tardes de segunda a sexta-feira no SBT, deve ganhar edição aos sábados

Depois de um período sabático em Portugal, José Luiz Datena (67) está de volta ao trabalho no SBT. Sob o comando do telejornal vespertino Tá na Hora, apresentado nas tardes de segunda a sexta-feira, o jornalista tem agradado bastante os telespectadores. E a boa notícia para os fãs e admiradores do comunicador, e os aficionados pela atração que acompanha o cotidiano do brasileiro com foco em facilitar a vida do espectador, vem a seguir.

A CARAS Brasil apurou e segundo fontes, o Tá na Hora deve ganhar edição aos sábados; e já a partir de março. Nos bastidores do canal de Silvio Santos (1930-2024) o que circula é que o trabalho de Datena – um dos apresentadores mais populares da TV brasileira – tem agradado bastante a alta cúpula, que estaria satisfeita com o seu desempenho e com bons índices de audiência do vespertino com menos de três meses no ar.

A contratação de Datena era um desejo antigo de Silvio, que morreu em agosto do ano passado, aos 93 anos. Determinada a realizar a vontade de seu pai, a empresária e presidente do SBT, Daniela Beyruti (48), foi a responsável pela chegada do apresentador à emissora.

Durante entrevista ao Programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, ela elogiou a atuação de Datena no Tá na Hora. De acordo com a empresária, a presença do jornalista tem sido positiva, e ela se diverte com sua participação mais descontraída no Fofocalizando – programa que antecede o dele.

“Nossa grata surpresa para o Tá na Hora é o Datena. Ele é alguém que meu pai sempre quis levar para o SBT. Meu pai nunca ia imaginar que o Datena ia ficar disponível, fora da Band”, revelou. “Ele com meu pai quase deu namoro várias vezes, mas nunca deu. Teve contrato rasgado, daí a Band ia lá (…) E agora deu namoro. A gente está superfeliz. Estou adorando ele mais descontraído, ele vai lá no Fofocalizando fazer fofoca (risos)”, emendou.

DATENA E O SBT

O SBT anunciou a contratação de José Luiz Datena no dia 4 de dezembro de 2024, e informou que ele estaria à frente do telejornal vespertino Tá na Hora já no dia 9 daquele mês, substituindo Marcão do Povo. O apresentador ficou disponível para o mercado após sair de licença da Band para concorrer à prefeitura de São Paulo pelo PSDB.

Após as eleições, a Band manteve o jornalista afastado de seu programa, o Brasil Urgente, por causa do desgaste de sua imagem e, no final de novembro do ano passado, a emissora do Morumbi e o funcionário que tinha 20 anos de casa decidiram não renovar o contrato que estava para vencer.

Após deixar a Band, Datena foi abordado pelo SBT com a proposta de apresentar um telejornal na faixa da tarde que pudesse competir com a Record e até com a própria Band. A estratégia da empresa – comandada por Daniela junto com suas cinco irmãs e mãe, Iris – era tornar o SBT competitivo na faixa, para brigar pelo segundo lugar na audiência.

A reportagem procurou o SBT para saber mais sobre a informação de que o Tá na Hora será exibido também aos sábados, mas até o fechamento desta matéria, não obteve resposta. O espeço continuará aberto.

Leia também:Datena resgata fotos com Silvio Santos ao celebrar estreia no SBT: 'Sonho'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JOSÉ LUIZ DATENA NO INSTAGRAM: