Priscila Fantin cria programa sobre menopausa após sua própria experiência

Em entrevista exclusiva na CARAS Brasil, Priscila Fantin conta os detalhes de como surgiu o programa ‘Menos Pausa’ e o desejo de trazer informações sobre a saúde feminina para a população

A atriz Priscila Fantin está com novidade na carreira! Ela assumiu a função de apresentadora do programa Menos Pausa, que tem o objetivo de levantar discussões e disseminar informações sobre a fase da menopausa na saúde feminina. O projeto estreia no YouTube no dia 8 de setembro e é uma parceria da artista com a nutricionista Vanessa Costa, que é co-host do projeto.

Em entrevista exclusiva na CARAS Brasil, Fantin contou sobre como surgiu a ideia de criar o programa a partir de sua própria experiência com o climatério, já que ela enfrentou a falta de informações para entender o que acontecia em seu próprio corpo. Além disso, ela também falou sobre as gravações do projeto, a importância de trazer informações com embasamento científico para a população e como anda sua experiência na nova fase da vida feminina.

Confira a entrevista completa:

-Como surgiu a ideia de criar um programa sobre menopausa na internet?

A ideia do programa surgiu por uma percepção do que senti na pele mesmo, que foi uma situação que aconteceu comigo que não sabia o que que tava acontecendo. Vi que as minhas amigas todas estavam na mesma situação e ninguém nunca sabe o que que está acontecendo. A gente começa a não reconhecer o próprio corpo e começa a achar que nosso corpo não funciona mais da mesma forma. Então, eu fui começar a tentar entender tudo isso e descobri que existe uma lacuna gigantesca, um ponto cego, tanto em relação às informações, às pesquisas, aos médicos que nos atendem… Não se fala sobre isso, não se sabe como acolher essas mulheres, não se sabe explicar para essas mulheres o que está acontecendo. Então, eu resolvi criar um programa para ter essa função.

-Como foi a sua preparação para comandar o programa?

Minha preparação foi muito natural, muito orgânica. Eu sou uma pessoa que vive 100% quando eu me comprometo com alguma coisa, eu me comprometo de corpo e alma. Eu comecei a estudar sobre o assunto e criei esse programa junto com a Vanessa, que é a minha sócia e nutricionista, que criou um suplemento para mulheres a partir de 35 anos. E foi a partir desse suplemento que eu a conheci e comecei a entender do que se tratava nesse universo da menopausa e todas as fases da menopausa. Eu fui me sentindo e ficando preparada para conseguir fazer uma base sobre isso, uma base intelectual mesmo.

-Você já tinha se imaginado comandando um programa sobre saúde feminina na internet?

Como a minha mente é muito criativa, provavelmente eu já me vi comandando sim um programa sobre saúde feminina, não sei se especificamente na internet, não especificamente sobre esse assunto, porque esse assunto surgiu na minha vida no começo desse ano só. Mas eu me sinto muito confortável nesse papel de apresentadora. Eu tive meu programa de viagem há uns 20 anos atrás. Acho que pelo tempo de carreira que eu tenho, pelas entrevistas que eu já dei e entendendo todo esse universo, eu sempre estive muito envolvida nesse universo. Eu sempre tive um pouco desse papel de organização das informações para uma difusão de forma organizada. Então, acho que o meu jeito de ser por si só me trouxe essa facilidade e ter esse papel como a pessoa que media as outras três pessoas que estão no palco junto comigo. Eu faço esse papel de costurar os assuntos para tentar trazê-los de forma mais simples, fácil para o entendimento de quem estiver assistindo em casa.

-Como foram as gravações do programa?

As gravações foram lindas. Primeiro que o cenário é lindo. Então, toda hora que eu chegava ali no estúdio, eu ficava apaixonada. Eu estou muito apaixonada pelo projeto. Estou muito apaixonada por tudo que a gente fez e vem fazendo. A gente já tá se preparando pra segunda temporada. As gravações foram incríveis e foram, para mim, muito intensas. Não só pelo pela grandiosidade do que estava acontecendo, pela responsabilidade do que a gente estava fazendo ali, mas também porque eu peguei a estrutura de roteiro e eu meio que reescrevi tudo. Eu fiz a redação, o texto final é meu, com base nas minhas pesquisas, nas pesquisas da Vanessa, tanto sobre a convidada quanto sobre o especialista, porque a gente precisa cruzar os temas de cada episódio. Então, esses seis episódios da primeira temporada, eu estava muito enlouquecida ali nos bastidores. Eu estava em casa sem dormir porque eu tava reescrevendo o roteiro do dia seguinte. A primeira temporada aconteceu muito rápido, então a gente não teve muito tempo hábil para fazer as coisas serem um pouco mais suaves, né? Então, foi tudo muito intenso. Foi uma delícia, é um papel que eu gosto muito, mas eu senti um pouquinho de falta assim de poder curtir, saborear mais aqueles aquele momento que estava acontecendo. E, agora na segunda temporada, eu estou me preparando para isso, para conseguir curtir um pouco mais do que só tá totalmente envolvida.

-Como é a escolha dos convidados e dos especialistas? Você participa de todas as decisões?

Eu participo absolutamente de tudo, da escolha dos convidados e dos especialistas, de todas as decisões. A gente tem a produtora, todo mundo tem suas funções, mas ali a palavra final é sempre minha. Eu tenho muito cuidado com tudo que a gente está construindo e principalmente oferecendo para as pessoas, porque vai ser mesmo um programa com um um propósito social, informativo, onde as pessoas podem, inclusive, saber que aqueles especialistas têm a nossa chancela de que vão conseguir tratar as mulheres que procurarem eles, porque isso também é uma grande falta que as mulheres sentem, né? Alguém que seja de fato preparado para cuidar delas, para acolher, para escutá-las. Então, tudo que a gente vai estar trazendo no programa tem muita responsabilidade. Então, eu participo de tudo. As convidadas partem de mim, né? Eu que faço os convites, os especialistas passam por mim. A Vanessa normalmente que traz os nomes dos especialistas, porque como é da área dela.

-Como está sendo a sua experiência com a transição hormonal em sua própria vida?

Na verdade, agora, a minha experiência está muito calma, muito controlada, bem administrada. Porém, aos 39, eu tô com 42, eu senti essa transição me derrubar, foi tudo muito brusco e eu passei uns dois anos batendo cabeça sem saber o que estava acontecendo comigo. Achei que eu estivesse com depressão de novo, porque eu fiquei 20 kg acima do meu peso. Eu fiquei totalmente indisposta. Mexeu muito com o meu perfil e de humor, uma tristeza. Então, foi bem conturbado.

Eu ainda sinto algumas vezes os suores noturnos que são completamente desconfortáveis, trazem uma péssima qualidade do sono e, portanto, por consequência uma irritabilidade maior no dia seguinte. Então, saber o que está acontecendo já faz com que a gente consiga lidar melhor com isso e administrar melhor. Mas como eu tenho uma endometriose muito avançada, eu comecei o tratamento para minha endometriose e ja ajuda muito no meu estado geral.

-Quais foram os seus maiores aprendizados até aqui com o climatério?

Os maiores aprendizados não param. Eu não paro de pesquisar. Todos os dias eu estou lendo, eu estou buscando informações e respostas, porque, como é um assunto novo, que não tem tantos anos de pesquisas científicas suficiente para poder ter certos parâmetros, tudo é ainda muito mutável, sabe? Há muitas controvérsias em relação ao climatério, porque ele começa antes da perimenopausa. Então, algumas pesquisas dizem que o climatério também acontece nos homens, porque é um efeito biológico do corpo, que é quando o nosso corpo começa a envelhecer por si só, ele para de produzir as taxas que que traziam todas as construções para o nosso corpo, elas entram em declínio. É uma pesquisa infinita por enquanto. Não existem já tantos consensos totalmente carimbados e concretizados. Tudo está sendo ainda muito discutido. Então o aprendizado é contínuo e acho que vai ser ainda por muito tempo.

-Quais dicas você dá para quem está no climatério?

Olha, a dica que eu dou é que procurem um profissional especializado nessa fase da mulher, né? Eu posso chamar de maturidade, porque sim, a partir dos 35 a gente já tá bem mais madura. Então, tendo entrado na menopausa ou não, já procure alguém que saiba lidar com a mulher especificamente a partir dos 35 anos e que busque tratamentos individualizados, não caia nas fórmulas milagrosas que são feitas para todo mundo, porque isso não existe. Entre uma mulher e outra mulher, ou seja, a cada duas mulheres, os sintomas não serão iguais. Tudo depende do seu histórico familiar, dos seus sintomas clínicos, dos seus exames, seu histórico de exames. Então, cada mulher é uma e é um quebra-cabeça para ser montado junto com esse especialista para entender qual que vai ser o tratamento adequado para aquela mulher.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Programa Menos Pausa (@menospausaprograma)

Convidados do programa 'Menos Pausa' - Foto: Equipe Yoou

Convidados do programa 'Menos Pausa' - Foto: Equipe Yoou

Convidados do programa 'Menos Pausa' - Foto: Equipe Yoou

Convidados do programa 'Menos Pausa' - Foto: Equipe Yoou

Convidados do programa 'Menos Pausa' - Foto: Equipe Yoou