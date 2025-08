Preto Viana retorna ao audiovisual com série do Multishow e filme premiado: ‘Essência artística’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Preto Viana fala sobre o afastamento da carreira e a importância de morar no exterior para seu retorno à atuação

Nascido no Morro da Formiga, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro,Preto Vianaé ator, acrobata e uma das novas vozes negras do audiovisual brasileiro. Sem referências artísticas dentro de casa e filho de uma empregada doméstica e de um mecânico baiano, Preto seguiu um caminho distante dos palcos em sua infância, mas encontrou no teatro uma possibilidade de existência e expressão.

Aos 16 anos, decidiu prestar o teste para a tradicional Escola de Theatro Municipal do Rio, onde iniciou sua formação na dança clássica. De lá, mergulhou nas técnicas circenses e passou a integrar a Intrépida Trupe. A estreia de Preto nos palcos aconteceu sob direção de Miguel Falabella no musical A Gaiola das Loucas. A partir dali, seguiu em sucessivos musicais, inclusive compondo o elenco dos espetáculos oficiais da Disney no Brasil.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Preto Viana falou sobre o afastamento de sua carreira artística, o sentimento de morar em outro país e a importância dessas experiências para seu retorno à atuação.

Apesar da carreira em ascensão, Preto interrompeu sua carreira por uma década: “Sempre que apareciam testes ou participações, eram para personagens irrelevantes, que não faziam sentido pra mim. Eu me enxergava como artista, não só como corpo”, afirmou o ator.

Durante o período longe das artes, formou-se em Arquitetura e morou na Austrália, onde enfrentou novas camadas de exclusão: “Estar fora do seu país é muito difícil, ainda mais sendo um homem preto e imigrante, sem apoio familiar”, relatou. “Foi uma experiência dolorosa, mas decisiva para me reconectar com minha essência artística.”

De volta ao Brasil e com um novo projeto de carreira bem arquitetado, Preto tem se consolidado no audiovisual. Em 2023, estreou na série Os Outros, do Globoplay, no papel de Beto, personagem que traz à tona as tensões morais da trama. Em seguida, participou da novela Terra e Paixão (2023), e integrou o elenco da experiência imersiva Stranger Things: The Experience, em São Paulo, com produção da Netflix Brasil.

Em paralelo, filmou Papagaios, longa dirigido por Douglas Soares, que foi selecionado para o 53º Festival de Cinema de Gramado, um dos mais importantes do país. No filme, o ator vive Viana, personagem que carrega seu próprio nome, em uma homenagem simbólica do diretor.

Em julho de 2025, Preto celebrou sua estreia na comédia Volte Sempre, nova série do Multishow com exibição também no Globoplay. Ambientada em um centro comercial popular, a trama acompanha o cotidiano de personagens que transitam pelo espaço.

Na trama, ele interpreta Artur, chefe de uma grande empresa instalada nas redondezas, que em meio aos desafios corporativos revela camadas mais humanas. Em uma das cenas, o personagem sai em busca de um funcionário para dar uma boa notícia, um gesto simples, mas carregado de afeto e humanidade.

Preto Viana volta à cena com força e consciência. Sua trajetória, marcada por pausas e recomeços, revela não apenas um artista versátil, mas um corpo político que ressignifica espaços e papéis na dramaturgia contemporânea.

