Preta Gil fala de sua saúde após internação: ‘Foi um período duro, mas bonito’

Saiba o que Preta Gil contou sobre a bolsa de colostomia, a recuperação da cirurgia de 21 horas e os 55 dias de internação em entrevista no Fantástico

A cantora Preta Gil concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, para falar sobre sua saúde. Na conversa, ela contou sobre a recuperação da cirurgia de 21 horas que realizou em dezembro, dos 55 dias de internação, da bolsa de colostomia e do tratamento que fará em Nova York.

Na conversa, a artista contou que ainda está em fase de recuperação. "Eu acabei de ter alta, quase dois meses de internação., estou fragilizada, corpo muito debilitado, com drenos, sondas, ainda invadida", disse ela, e completou que precisou caminhar 3 vezes por dia no hospital para receber alta. "Eu fui batalhando a minha alta para que conseguisse sair de lá. De ir melhorando, conversando com os médicos. Eu vim de alta, mas com enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas me acompanhando. Eu sei que tenho privilégios, não reclamo".

A cantora contou que recebeu muito carinho durante todo o seu período de luta contra o câncer - que já completou 2 anos de tratamento. "[A internação] Foi um período duro, mas muito bonito. A nossa família é inacreditável como a gente se fortaleceu. Meu pai passou o ano novo comigo, ele dormiu na caminha do hospital junto com a Flora, os dois apertadinhos. Aquilo foi um gesto que pode parecer bobagem, mas para mim não é", afirmou.

A bolsa de colostomia

Preta Gil ainda comentou sobre a bolsa de colostomia, que ficará com ela para sempre. "Agora eu uso a bolsa de colostomia para sempre. Eu tenho 50 anos, ainda tenho muito o que viver, muito o que amar. Poderia ser um choque muito grande. Poderia me acometer de tristeza, melancolia, eu sou grata à bolsa, essa tecnologia e essa maravilha que é a bolsa de colostomia. Se ela não estivesse aqui, talvez eu não estivesse aqui e não tivesse conseguido de operar", afirmou ela.

A estrela não possui restrições alimentares. "Hoje a dieta é livre, posso comer tudo que eu quiser, o importante é eu comer", declarou.

Próximos passos do tratamento

O tratamento de Preta Gil contra o câncer não acabou. Ela ainda fará mais um tratamento em Nova York, Estados Unidos, a partir de abril de 2025. "Em abril eu parto para nova york para fazer um tratamento lá com medicamentos novos, qeu estão em fases nova de estudo. Eu tenho que tratar a ferida operatória, fazer minha fisioterapia, me fortalecer", declarou.

Então, ela revelou o que os médicos dizem de sua recuperação. "Atualmente eles só sabem me parabenizar por eu ter passado por essa cirurgia. Não é todo mundo que consegue, não é todo corpo que aguenta. Eles são muito otimistas de que vou ficar bem para a próxima etapa. A gente tem uma próxima etapa, não acabou o tratamento", afirmou.

A cantora ainda disse que toma remédios em seu dia a dia, mas não fará mais quimioterapia. "Quimio não, mas remédios do tratamento, remédios paliativos para as dores que eu sinto, vitaminas. Eu pedi para os meus médicos que no final dessas duas semanas, quando tirar os pontos, que eu possa ir para salvador, para dar um mergulho no mar, comer um acarajé, sentir o gostinho de dendê, fazer meu próprio ano novo, ir na igreja de Bomfim, ir na igreja de Santa Dulce", afirmou.

Por fim, ela disse: "Vou me fortalecer em casa, daqui a pouco posso voltar ao Rio de janeiro, vou a Salvador, depois eu volto e vou para Nova York".

