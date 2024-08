Presidente da Globo revela investimento que fugiu do esperado na emissora

Presidente da Globo surpreende ao contar que um dos investimentos da emissora fez o grupo perder dinheiro. Saiba qual!

Presidente da Globo, Paulo Marinho surpreendeu ao contar um investimento da emissora que não deu o retorno esperado e até fez o grupo perder dinheiro por um tempo. De acordo com o site Notícias da TV, o executivo contou que o investimento no Globoplay, plataforma de streaming da Globo, durante a pandemia demorou para dar retorno.

“A gente acha que errou um pouco a mão no nível de investimentos, talvez investindo demais em volume, e até custo de conteúdo, versus o retorno que a gente estava conseguindo obter de crescimento de base naquele momento”, disse ele no PayTV Fórum.

E completou: “Há um reequilíbrio de forças, de investimentos. Principalmente no início da pandemia, tinha ali uma rápida bolha dos streaming, investimentos muito fortes, todo mundo caminhando com as suas ofertas proprietárias, e começou todo mundo a perder dinheiro. Teve um reequilíbrio, mais cuidado na alocação dos investimentos, tanto da Globo como na indústria como um todo, e você vê grandes empresas, as majors associadas aos grandes estúdios americanos, fazendo o mesmo movimento”.

Por fim, ele refletiu sobre ter encontrado um caminho no investimento do streaming. "A gente está chegando nesse momento muito sustentável, mas, quando a gente olha individualmente, alguns produtos, alguns modelos de distribuição, a gente ainda precisa alcançar a rentabilidade. No conjunto da obra, estamos bem posicionados e apontando para um caminho sólido e positivo, e individualmente uma frente ou outra a gente ainda precisa fazer essa virada e gerar rentabilidade", afirmou.

Salário de Ana Clara

A apresentadora Ana Clara estaria ganhando uma pequena fortuna mensal na Globo. O salário da ex-BBB estaria no mesmo nível que o de estrelas consolidadas da emissora como a jornalista Maju Coutinho e atriz Larissa Manoela.

Segundo o colunista André Romano do Observatório da TV, a comunicadora, que está no comando do novo reality show da emissora, o Estrela da Casa, estaria com uma remuneração de mais de R$ 100 mil.

Além de ganhar por estar comandando atrações, Ana Clara ainda recebe pelas propagandas que faz no programa e, por isso, o valor estaria em torno de R$ 120 mil. O alto valor é explicado por seu carisma, talento e poder de conquistar o público.

É bom lembrar que a ruiva ficou conhecida ao participar da oitava edição do Big Brother Brasil ao lado de seu pai e de outros familiares. A famosa já contou que Ayrton Lima era grande fã do programa e durante anos tentou entrar na atração.