Power Couple: Produção intervém em discussão de Dhomini e Radamés

Seguranças do 'Power Couple' precisaram intervir após os participantes Dhomini e Radamés iniciarem uma briga acalorada no reality show

Os telespectadores do 'Power Couple Brasil' presenciaram uma nova briga no reality show da Record TV. Na noite de domingo, 06, a emissora exibiu o último 'Quebra Power', onde os participantes eliminados retornam ao programa para reencontrar casais que ainda disputam o prêmio final.

Durante a dinâmica, porém, Dhomini e Radamés acabaram discutindo e a produção precisou intervir. Tudo começou após o campeão do BBB 3, da TV Globo, provocar o adversário. " Eu falo na sua cara, não coloco mulher na frente. Jogo sujo, imundo e porco ", disparou.

" Machista safado ", retrucou Radamés. Enquanto os dois batiam boca, as esposas tentaram apartar a briga para evitar uma possível agressão. Neste momento, alguns seguranças do programa entraram no cenário da dinâmica para intervir na discussão.

Vale lembrar que ainda restam quatro casais no 'Power Couple Brasil': Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, Rayane e Victor, e Talira e Rafa. A grande final do reality show, comandada por Rafa Brites e Felipe Andreoli, acontecerá na próxima quinta-feira, 10.

Dhomini já se envolveu em outras discussões

Esta não é a primeira vez que Dhomini discute no 'Power Couple Brasil'. Ao longo do programa, iniciado em abril deste ano, o ex-BBB acabou perdendo o controle ao vivo durante uma votação. Na ocasião, ele foi segurado pelos colegas de confinamento e até recebeu atendimento médico.

Tudo começou quando o empresário viu um desentendimento de sua esposa, Adriana, com a participante Caroline. Ao se irritar vendo a discussão delas, ele começou a gritar e foi para cima. O apresentador Felipe Andreoli não conseguiu conter a situação de longe, apenas pedindo para que eles se acalmassem.

Com o caos instaurado na casa, os comandantes da atração tiveram que pedir os intervalos e Rafa Brites contou no retorno que Dhomini havia deixado o local para se acalmar, recebendo atendimento médico. "Se ele não retornar até o fim da votação, Adriana exercerá o voto por ele", explicou a comunicadora.

Leia também: Após surto de Dhomini no Power Couple, esposa dele acusa rival: 'Ela sabia'