Por que Regina Braga se afastou das novelas? Atriz explica decisão

Longe das novelas desde 2021, a atriz Regina Braga abriu o coração e revelou o real motivo de não retornar às telinhas

A atriz Regina Braga abriu o coração ao falar sobre a decisão de não fazer mais novelas. Longe das telinhas desde 2021, quando esteve em 'Um Lugar ao Sol', da TV Globo, a artista revelou que, por enquanto, não possui planos de retornar ao formato.

Em entrevista à coluna Play, do Jornal O Globo, Regina explicou que o tempo longe de casa e da família é o principal motivo de sua 'pausa'. O maior problema para ela sempre foi ter que deixar sua residência, localizada em São Paulo, para gravar no Rio de Janeiro.

" Gosto muito de televisão, e sinto que podia mais. Tenho feito bastante cinema, mas o maior problema com novela é morar em São Paulo. O tempo que teria que ficar no Rio gravando é muito longo e imprevisível ", declarou a veterana.

" Não é fácil, nunca foi desde que comecei. Ir para o Rio significava deixar meus filhos pequenos e o Drauzio [Varella, marido], sem saber quando voltaria ", completou Regina Braga. Além de 'Um Lugar ao Sol', a atriz esteve em grandes novelas da Globo como 'Por Amor' (1997), 'Mulheres Apaixonadas' (2003), 'Ti Ti Ti' (2010) e 'A Lei do Amor' (2016).

Outra curiosidade envolvendo a vida pessoal da atriz são seus herdeiros: para quem não sabe, Regina Braga é mãe do ator Gabriel Braga Nunes e da fisioterapeuta Nina Braga Nunes.

O casamento de Drauzio Varella e Regina Braga Nunes

A atriz Regina Braga abriu o coração sobre seu relacionamento de 43 anos com o médico e escritor Drauzio Varella. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, divulgada nesta segunda-feira, 14, ela relembrou o início da história dos dois e explicou por que decidiram oficializar o casamento no civil após quase duas décadas morando juntos; confira detalhes!

