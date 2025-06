Por que o segurança não ria de Freddie Mercury Prateado? Ator explica

Eduardo Sterblitch choca ao revelar o motivo para os seguranças não darem risadas de Freddie Mercury Prateado no programa Pânico na TV!

O ator Eduardo Sterblitch relembrou a época em que interpretava o personagem Freddie Mercury Prateado no programa Pânico da TV!. Em uma declaração no Papo de Segunda, do GNT, ele explicou uma cena curiosa da atração: por que os seguranças não davam risadas do personagem?

Ele contou que os seguranças que apareciam sérios na gravação eram pagos para não rir. "Era combinado. Ele era contratado, pagávamos para aquela pessoa não rir", disse ele.

Então, Sterblitch contou que chegava a ficar irritado quando alguém usava a voz do personagem para imitá-lo. "Quando estava muito sozinho, quieto, tinha alguém fazendo a vozinha para mim: 'Está irritadinho? Não fica triste, não'", disse ele, e completou: "Tinha que lidar com isso, que me irritava, mas, ao mesmo tempo, me tirava do sério, porque eu era obrigado a rir de mim mesmo, da minha tragédia".

Atualmente, o ator está no ar como Alfredo na novela Garota do Momento, da Globo.

Traição

Recentemente, Eduardo Sterblitch revelou como descobriu traição de maneira inusitada durante o programa Papo de Segunda, do GNT. Hoje, muito bem casado com Louise D'Tuani, o ator e humorista compartilhou que já enfrentou poucas e boas no passado, incluindo a infidelidade de uma antiga namorada, que ele descobriu ‘sem querer’.

Enquanto conversava com os colegas de sofá, Eduardo lembrou que já foi traído por uma namorada e explicou como descobriu por meio de uma notificação no computador: “Estava dormindo na casa de uma namorada e lembro que fez um barulho no computador dela”, o apresentador iniciou.

“Eu acordei o com tudo ligadão, levantei para desligar. Realmente não fui no intuído de fuçar, não estava com nada disso na cabeça", disse o ator, que encontrou uma troca de mensagens comprometedora: “Quando olho, estava aberto um antigo programa de trocas de mensagens. E tinham muitas declarações dela com outro cara”, disse ele.

