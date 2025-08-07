Por que MC Livinho saiu do Dança dos Famosos? Cantor está fora da competição

MC Livinho, que estava no elenco do Dança dos Famosos 2025, deixou a competição antes da estreia da nova temporada; entenda

MC Livinho está oficialmente fora do Dança dos Famosos 2025. A TV Globo confirmou a saída do cantor na noite de quarta-feira, 6, e declarou que mais informações sobre a decisão serão divulgadas durante o 'Domingão com Huck' do próximo domingo, 10.

O artista, que esteve no palco do programa durante a apresentação dos novos participantes do quadro, sofreu um acidente de moto no fim de julho e chegou a perfurar o pulmão. Livinho ficou internado na UTI do hospital e recebeu alta no dia 31 do mesmo mês.

De acordo com informações divulgadas na terça-feira, 5, pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, MC Livinho precisou abandonar a competição após sentir fortes dores durante um ensaio. Com isso, a emissora deve anunciar um novo nome para o quadro em breve.

Em entrevista recente ao 'Gshow', o cantor revelou que estava animado para participar do quadro em meio a recuperação. "Tô pronto! Com certeza, nosso movimento passa por muitas adversidades, e essa foi só mais uma, mas vamos nos dedicar e dar o nosso melhor", disse ele, na ocasião.

O que aconteceu com MC Livinho?

Na última semana, MC Livinho revelou que sofreu um acidente de moto após colidir com um carro na rua. Ele foi levado ao hospital depois de começar a cuspir sangue. Depois dos exames, o cantor foi diagnosticado com uma perfuração no pulmão e ficou em observação na UTI.

Nas redes sociais, ele deu detalhes do que aconteceu. "Estava indo cumprir um compromisso hoje. Por falta de prudência de um motorista no trânsito, fui derrubado. Depois, ele me ajudou. Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Chegou o bombeiro, prestaram socorro, chegou a ambulância e me trouxe para o hospital", relatou Livinho.

"Fiz tomografia, radiografia, e me subiram para a UTI. Estou em estado de observação. Eu perfurei o pulmão. Mas sabe o que eu tiro disso? Uma lição, um aprendizado… Que Deus é mil grau. Olha a oportunidade que ele está dando para eu viver, mano. Vou cuidar do meu filho, da minha família", completou.

