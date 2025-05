Por que Ilze Scamparini estava desconfortável com William Bonner? Entenda

Telespectadores do Jornal Nacional perceberam um ‘desconforto' de Ilze Scamparini ao aparecer com William Bonner no telejornal e colunista aponta o motivo

Um encontro da repórter Ilze Scamparini com o apresentador William Bonner no Jornal Nacional, da Globo, deu o que falar na internet. Isso porque os telespectadores perceberam um certo desconforto dela em estar ali e também com um gesto do colega. Agora, um colunista apontou o motivo do estranhamento.

De acordo com o colunista Valmir Moratelli, do site Veja, Ilze estava desconfortável porque não gostou de uma piada de Bonner. No dia anterior, ele disse na TV que a repórter iria ‘descer do telhado’ para participar do JN com ele. Esta foi uma referência ao cenário em que ela costuma aparecer em suas reportagens na Globo.

No entanto, uma fonte do colunista disse que Ilze não gostou deste comentário de Bonner porque ela adora entrevistar as pessoas na rua e não fica apenas no ‘telhado’. Então, a fonte de Moratelli definiu que Ilze entendeu a piada de Bonner como desnecessária.

Durante o Jornal Nacional, o público percebeu quando Bonner tentou se aproximar fisicamente de Ilze e colocar a mão no ombro dela, mas ela se esquivou e deu ‘boa noite’ para os telespectadores.

Vida pessoal de Ilze Scamparini

A jornalista Ilze Scamparini é um dos rostos mais conhecidos da TV por causa do seu trabalho como correspondente internacional da Globo na Itália. Porém, a vida pessoal dela é mantida longe dos holofotes. Em algumas entrevistas, a comunicadora já revelou algumas curiosidades de sua intimidade. Por exemplo, ela já contou o motivo para não ter filhos.

Ilze é casada com o roteirista e escritor italiano Domenico Saverni há quase 20 anos. No entanto, os dois não tiveram filhos. Em entrevista ao jornal gaúcho Zero Hora, em 2023, a jornalista contou os motivos para não ter tido herdeiros.

"Minha irmã teve duas filhas e ajudei a criá-las. Parte do instinto materno resolvi com minhas sobrinhas. Meu irmão mais velho também teve filhas. Meu contato com elas faz com que me sinta uma segunda mãe. E também porque não deu tempo. Sempre viajei muito, tive uma vida atribulada. Achava que não seria uma boa mãe", disse ela.

E completou: "Outra coisa: no Brasil, é difícil encontrar pessoas sem filhos, mas aqui a grande maioria dos meus amigos não tem filho. Antigamente, as famílias italianas eram enormes, a avó do meu marido teve 20 filhos, mas hoje a Itália é um dos países onde menos nascem crianças, uma das mais baixas natalidades do mundo".

