Por que Gretchen e o marido desistiram do Power Couple? Casal revela motivo

Gretchen e o marido, Esdras de Souza, desistiram do 'Power Couple Brasil 7' na madrugada desta sexta-feira, 23; saiba o motivo

A cantora Gretchen e o marido, Esdras de Souza, surpreenderam o público ao anunciarem a desistência do 'Power Couple Brasil 7', reality show de casais da Record TV. Os dois decidiram sair do confinamento na madrugada desta sexta-feira, 23, logo após o resultado da quarta DR da edição, que eliminou Francine e Júnior.

Agora, Gretchen e o companheiro romperam o silêncio e explicaram o motivo de escolherem deixar o programa. Em nota enviada ao Portal LeoDias, a equipe do casal informou que os dois já estavam insatisfeitos com o reality show há algum tempo.

" O casal, que era uma das apostas do público, já demonstrava insatisfação desde a segunda semana do programa. Quem acompanha Gretchen sabe de sua autenticidade e que ela não compactua com situações desconfortáveis. Agora, Gretchen e Esdras retomam sua rotina de compromissos e, em breve, retornam a Portugal, onde vivem", informou a equipe de Gretchen e Esdras de Souza.

Como foi a saída de Gretchen e Esdras do Power Couple?

Logo após o resultado da quarta DR, Gretchen e Esdras de Souza informaram a produção do reality show que gostariam de deixar o programa. Com isso, os demais participantes receberam um aviso da desistência deles.

"Atenção, casais. Gretchen e Esdras optaram por desistir da competição e não fazem mais parte do Power Couple 7. Por conta disso, todos os casais terão um quarto privativo e a sala não pode ser mais escolhida para a divisão dos quartos. O jogo segue normalmente para todos vocês", declarou a produção através de um recado no telão principal da casa.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que a cantora e o saxofonista pensaram em deixar o 'Power Couple 7'. Desde a segunda DR, eles já ameaçavam deixar o programa.

