Por que Erick Jacquin ‘sumiu' do MasterChef? Entenda o motivo da ausência

Cadê o Erick Jacquin? Ausência do jurado do MasterChef nos episódios chama a atenção. Saiba o que aconteceu na época das gravações

O chef de cozinha e jurado Erick Jacquin está longe dos episódios do reality culinário MasterChef Brasil há algumas semanas e deixou os telespectadores preocupados. Afinal, cadê o Jacquin? O motivo da ausência dele foi revelado publicamente.

De acordo com a Band, o jurado ficou longe das gravações de algumas provas por causa de motivos pessoais. Ele precisou se ausentar por um período para tratar de assuntos pessoais na França.

Por isso, Jacquin ficou de fora de algumas gravações e foi substituído por outros chefs convidados em cada uma das provas. Apesar do afastamento dele, o chef continua como jurado oficial do programa e voltou às gravações no decorrer da temporada.

Erick Jacquin mostra fotos dos filhos

Recentemente, o chef de cozinha Erick Jacquin compartilhou fotos de seus filhos e da esposa no jardim durante o final de semana.

Erick Jacquin revela perrengue em gravação

O chef Erick Jacquin voltou a gravar o programa Pesadelo na Cozinha, da Max e Band, e surpreendeu ao contar que passou mal ao visitar um dos restaurantes da atração. No programa, ele ajuda os donos de restaurantes a arrumarem o local que está com grandes dificuldades, mas encontra coisas nojentas nas cozinhas dos locais.

Tanto que ele contou que vomitou ao ver um alimento estragado em uma das cozinhas. “Nessa semana eu vomitei [durante as gravações]. Tinha fígado podre no restaurante”, disse ele, segundo o colunista Gabriel Perline, do site Contigo!.

E completou: "Tem coisa que, realmente, não da para acreditar. Papelada, deixa papel nas coisas, usa uma coisa e depois usa ela de novo. São coisas horríveis. Eu acho que se a gente soubesse [o que se passa nas cozinhas], muitos restaurantes a gente não entrava para comer, por isso eu disse que a maioria deles, hoje, tem cozinhas abertas para as pessoas poderem ver e dizer: 'Ah, posso comer, é limpo, as cozinhas são bonitas'. Por que a gente usa uniforme? O cozinheiro não pode usar preto, tem que usar branco, porque significa limpeza".

A nova temporada do Pesadelo na Cozinha estreia no dia 7 de fevereiro na plataforma de streaming Max e no dia 11 de fevereiro na Band.

