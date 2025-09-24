Por onde anda o Otávio de Da Cor do Pecado? Ex-ator mirim leva vida discreta

Ex-ator mirim da novela de sucesso da TV Globo, Felipe Latgé se afastou dos holofotes e segue nova carreira longe das câmeras

A novela “Da Cor do Pecado“, exibida originalmente em 2004, marcou uma geração e se tornou um dos maiores sucessos de audiência do horário das 19h da TV Globo. Escrita por João Emanuel Carneiro, a trama conquistou o público com a história de amor entre Preta (Taís Araújo) e Paco (Reynaldo Gianecchini) e, claro, com a vilã Bárbara, interpretada por Giovanna Antonelli.

Entre os personagens que caíram no gosto popular, estava Otávio, o filho de Bárbara, vivido pelo então ator mirim Felipe Latgé. Hoje, mais de vinte anos após o lançamento da novela que o alçou ao estrelato infantil, o público ainda se pergunta por onde anda o jovem e o que ele faz da vida.

Longe da televisão e com um visual bem diferente do menino que sofria nas mãos da mãe perversa na ficção, Felipe Latgé construiu uma trajetória de sucesso em uma área completamente distinta da atuação.

A decisão de deixar a carreira de ator

Felipe Latgé começou a atuar muito cedo, aos 3 anos de idade, e teve papéis em produções como “Você Decide” e “Torre de Babel” antes de brilhar em “Da Cor do Pecado”. A novela foi, sem dúvida, seu trabalho mais marcante, rendendo até mesmo uma indicação ao Prêmio Contigo! na categoria de melhor ator infantil.

No entanto, mesmo com o sucesso e o reconhecimento, ele decidiu se afastar dos holofotes na adolescência. Em suas redes sociais, o ex-ator mirim explicou o motivo de ter abandonado a teledramaturgia.

Ele revelou que, após atuar em um filme, sentiu que já tinha feito “muita coisa em pouco tempo de vida” e que era o momento de buscar outros caminhos. O jovem, que hoje tem 30 anos, optou por trilhar uma carreira mais discreta e fora dos holofotes, mas ainda ligada à área da comunicação e da criatividade.

Nova carreira de Felipe Latgé

Depois de se afastar da atuação, Felipe Latgé se dedicou aos estudos e se formou em Publicidade. Sua veia artística, no entanto, não desapareceu, apenas mudou de foco. Ele se tornou um profissional de destaque no mercado publicitário.

Ele ainda se envolve com as produções que participou de maneira casual. Em uma publicação que viralizou em 2023, o ex-ator brincou sobre os valores que recebe da TV Globo pelas reprises das novelas.

Ele afirmou que não são grandes fortunas, revelando que o valor “entra uma vez por ano e é papo de 50 reais”. A sinceridade com que ele abordou o assunto divertiu os internautas e demonstrou sua leveza em relação ao passado na televisão.

A vida discreta de Felipe Latgé

Apesar do sucesso no meio publicitário, Felipe Latgé mantém uma vida pessoal discreta. Diferente de muitos ex-atores mirins que usam a fama do passado para se manterem em evidência, ele prefere a privacidade.

Seu perfil no Instagram, embora público, é usado para compartilhar momentos pessoais, como registros de seu relacionamento e suas paixões fora do trabalho. Entre seus hobbies, estão o jiu-jitsu e seu amor pelo futebol.

