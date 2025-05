Por onde anda o ator que fez o Tato em A Viagem? Ele atua de um jeito diferente

O ator Felipe Martins está longe da TV há 10 anos e decidiu seguir na atuação de um jeito diferente. Saiba como anda a vida dele

O ator Felipe Martins conquistou os fãs ao interpretar o personagem Tato na novela A Viagem, da Globo. Agora, a trama voltará ao ar no Vale a Pena Ver de Novo e o público quer saber: Por onde ele anda? Saiba a resposta abaixo:

O ator Felipe Martins está com 64 anos. Na época em que atuou em A Viagem, ele tinha 35 anos. Hoje em dia, ele está longe da TV há mais de 10 anos, sendo que sua última novela foi Milagres de Jesus, de 2014, na Record.

Atualmente, o artista vive em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e se tornou professor de aulas de interpretação. "Tenho alunos de todas as idades, de 6 a mais de 70 anos. A primeira aula é sempre gratuita, para ver se é realmente o desejo da pessoa. Muitas vezes, principalmente com crianças, o interesse vem por imposição dos pais, e a criança não está à vontade. Aí, conversamos para entender se há interesse real. Não dá para obrigar ninguém a atuar, né? Atuar é entrega, é paixão e tem que vir de dentro", disse ele na Coluna Play, do Jornal O Globo.

Porém, ele não abandonou a TV. Ele tem o desejo de voltar a atuar em novelas quando surgir um novo convite.

Lembrança da época da novela

Ainda na entrevista no Jornal O Globo, Felipe Martins contou sobre um episódio inusitado que viveu por causa da novela A Viagem. Na trama, o personagem Tato era alvo do espírito do vilão Alexandre (Guilherme Fontes) e fazia maldades por causa disso. Até que uma telespectadores confundiu a vida real com a ficção e agrediu o artista.

"Uma vez, fui comprar um biscoito no supermercado, e uma senhora muito idosa, com uma bengala, simplesmente arrancou o pacote da minha mão. Ela me olhou furiosa e disse: "Você é muito mau com seu irmão mais novo." Eu não sabia se ria ou explicava. Falei: "Mas senhora, isso é televisão, é novela." E ela respondeu: "Ah, mas mesmo assim, não precisava ser tão bem feito", disse ele.

