O médico Younan Nowzaradan, conhecido como Dr. Now, especialista em cirurgia bariátrica e protagonista do reality show ‘Quilos Mortais’ (My 600-lb Life), segue ativo em sua carreira aos 80 anos, mesmo após cinco anos sem gravar para a TV. O programa, exibido no Brasil pela Record TV às sextas-feiras, foi transmitido originalmente entre 2008 e 2020 na TLC, com oito temporadas e 100 episódios.

Nascido em 11 de outubro de 1944, em Teerã, no Irã, Dr. Now se formou em Medicina pela Universidade do Teerã antes de se mudar para os Estados Unidos, nos anos 70. Ele fez residência em cirurgia geral e se especializou em cirurgia bariátrica. No reality, ele orienta participantes, prescrevendo dietas, realizando cirurgias de redução de estômago e acompanhando o pré e pós-operatório.

Na vida pessoal, ele foi casado por 27 anos com Delores McRedmond, com quem teve três filhos: Jonathan, Jessica e Jennifer.

Como ele está hoje?

Atualmente, o médico atende pacientes em sua clínica em Houston, no Texas, oferecendo tratamentos para aqueles que não conseguem emagrecer apenas com mudanças no estilo de vida. Em seu site oficial, ele se apresenta como um dos profissionais “mais experientes e conhecedores da área de perda de peso”. Nas redes sociais, tem mais de 1,4 milhão de seguidores e costuma mostrar participantes do programa e fazer posts sobre saúde.

AtualmenteDr. Now deixou de lado o cabelo preto volumoso, uma de suas marcas registradas, e está com um visual com menos fios e calvície parcial. Ele também adotou uma barba estilo cavanhaque, totalmente grisalha.

Na última semana, o programa apresentado por Celso Zucatelli na Record TV, contou a história dos irmãos Shantel e Carlton Oglesby, que juntos chegaram aos impressionantes 647 quilos — ele com 356 e ela com 289. Dependentes da família para realizar atividades básicas, eles buscaram ajuda para mudar seus hábitos e já eliminaram mais de 200 quilos desde então. Veja como eles estão hoje!

