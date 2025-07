Pergunta sobre esporte fez mulher perder bolada, mas rendeu único prêmio milionário no Domingão

Outra pergunta sobre esporte já rendeu o prêmio de R$ 1 milhão no Quem Quer Ser um Milionário? do Domingão com Huck. Relembre!

Uma pergunta sobre a Copa do Mundo de 1950 foi o assunto que impediu, neste domingo, 13, Eliza Feitoza de se tornar a segunda participante a conquistar o prêmio de R$ 1 milhão no quadro Quem Quer Ser um Milionário? , do programa Domingão com Huck, na TV Globo. Esta, no entanto, não foi a primeira vez que o Mundial de futebol apareceu como tema da pergunta decisiva.

Até agora, apenas uma participante saiu vitoriosa do quadro com o prêmio máximo. Em dezembro de 2023, a jornalista Julie Dutra conquistou o R$ 1 milhão ao acertar que Pelé usou a camisa 10 na Copa do Mundo de 1958, quando ainda tinha 17 anos. Para chegar à resposta, ela recorreu a ajuda do quadro “Ligar para um amigo” e contou com o apoio da amiga Nefertite Amanajás, de Belém (PA).

O mesmo, porém, não aconteceu com Eliza Feitoza. A pergunta que valia R$ 1 milhão neste domingo foi sobre um dos episódios mais marcantes do futebol brasileiro: "Qual era o nome do atacante uruguaio que, com seu gol, calou 200 mil torcedores brasileiros no Maracanã na final da Copa de 1950, no famoso ‘Maracanaço’?"

A resposta correta é: Alcides Ghiggia, que era a alternativa A. O gol aconteceu na Copa do Mundo de 1950, quando ele fez o segundo gol do Uruguai na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil. Contudo, Eliza respondeu que era a alternativa B.

Futebol fez outro participante perder o prêmio milionário

O recifense Luis Pradines também chegou bem perto de levar R$ 1 milhão de reais no quadro da Globo. A "pergunta do milhão" de Luiz Pradines foi: "Tsu Chu e Harpastum foram práticas esportivas que deram origem a qual destes esportes?". A opções eram: natação, futebol, judô e esgrima. O participante, porém, escolheu esgrima, mas a resposta correta era futebol.

