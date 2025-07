Pergunta de futebol faz mulher perder 1 milhão no Quem Quer Ser Um Milionário

Mulher chega até a pergunta do Milhão no quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, e erra por muito pouco!

A pergunta do Milhão no quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, na Globo, agitou a noite deste domingo, 13. A participante Eliza Feitoza chegou até a última pergunta do quadro com uma jornada inacreditável no jogo.

Eliza Feitoza ficou 21 semanas tentando sentar na cadeira do candidato ao prêmio de R$ 1 milhão. Ela foi até os estúdios da Globo para participar de 21 programas, mas não conseguia passar pela primeira etapa, que é ser rápido em uma pergunta. Porém, no programa deste domingo, 13, ela se deu bem e conquistou a chance de concorrer ao prêmio.

Sentada ao lado do apresentador Luciano Huck, ela surpreendeu pela sua estratégia para chegar até a pergunta do Milhão. Ela foi esperta no uso das ajudas ao longo da jornada e conseguiu guardar uma ajuda para a pergunta de R$ 500 mil, que, inclusive, ela decidiu que seria o seu porto-seguro. Com isso, ao responder a pergunta do Milhão, ela teria a segurança de que poderia errar e ir para casa com Meio Milhão de Reais no bolso.

No entanto, Eliza errou a pergunta do Milhão, que era sobre futebol da década de 1950 e voltou para casa com o prêmio de R$ 500 mil.

Qual foi a pergunta de Um Milhão de Reais?

A pergunta de Um Milhão de Reais do quadro Quem Quer Um Milionário foi: Qual era o nome do atacante uruguaio que, com seu gol, calou 200 mil torcedores brasileiros no Maracanã na final da Copa de 1950, no famoso ‘Maracanaço’ ?

A resposta correta é: Alcides Ghiggia, que era a alternativa A. O gol decisivo aconteceu na Copa do Mundo de 1950, quando ele fez o segundo gol do Uruguai na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil.

No entanto, Eliza respondeu Obdulio Ghiggia, que era a alternativa B. Este é o um nome fictício, inventado pelo programa para a pergunta do jogo. Na vida real existiu um Obdulio Varela na seleção uruguaia na Copa de 1950. Ele era o capitão do time e jogava na posição de volante.

“Não acertou a pergunta do Milhão, mas, graças a Deus, sai daqui com Meio Milhão de Reais. Belíssima jornada. Você deu uma aula hoje, de resiliência, de acreditar", disse Luciano Huck ao se despedir de Eliza.

Quem é Eliza?

Eliza é filha de pescador com dona de casa. Ela é auxiliar administrativa de gabinete no Governo Municipal de Pirambu, em Sergipe.

