Pequena Lô entrega desejo inédito após gravar novela no SBT: 'Muita vontade'

A influenciadora, psicóloga e humorista Pequena Lô acaba de viver um momento marcante em sua trajetória: a gravação de sua primeira participação em uma novela. Ela está no elenco de A Caverna Encantada, produção do SBT escrita por Iris Abravanel, onde interpreta a si mesma. Mas, além da atuação, uma nova vontade veio à tona.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a artista revelou detalhes dos bastidores da produção e surpreendeu ao compartilhar um plano ambicioso para o futuro: ter seu próprio programa na TV aberta.

Como foi a estreia de Pequena Lô em uma novela infantil do SBT?

Apesar de já ter passado por outros sets, como na série dirigida por Lázaro Ramos ao lado de Ingrid Guimarães, Lô descreve essa experiência como única. Estar em um projeto voltado para o público infantil, interpretando a si mesma, mexeu com ela.

"Quando eu estive gravando pra série que o Lázaro Ramos foi meu diretor e contracenei com a Ingrid Guimarães, ali foi uma emoção muito grande e nervosismo também, e fiz uma outra personagem. (...) Agora na novela foi um outro tipo de atuação e público também, onde eu estava com as crianças, e interpretando eu mesma, e eu amei", contou a jovem.

A recepção calorosa nos bastidores emocionou a influenciadora. Ela também viveu momentos tocantes fora das câmeras, principalmente com o elenco mirim.

"Fiquei feliz com o feedback, porque gosto de entender onde posso melhorar (...). Acho que o momento que mais gostei foi quando, na cena, as meninas vieram ao meu redor para falarmos sobre a minha motinha em meio ao assunto de inclusão social. E, nos bastidores, tive um momento muito fofo com uma das atrizes mirins, que se sentiu confortável e veio até mim para contar que tem uma irmã com deficiência, e eu fiquei encantada com ela", revelou.

Este novo passo acontece justamente no ano em que Pequena Lô completa uma década de carreira. A reflexão sobre o passado é inevitável e inspiradora.

"Acho que eu diria para ela seguir com a sua autenticidade, não perder a essência que é o que iria levá-la para onde ela nem imaginaria, como novelas, séries, capas de revistas e programas de TV", disse a influenciadora.

Lô quer um programa só dela na TV aberta?

Além da atuação, ela mantém o foco em outro grande desejo: levar o seu talk show No Divã da Lô para a televisão aberta. E o motivo é claro: representatividade.

"Tenho muita vontade, porque acaba furando outras bolhas e alcançando novos públicos. Além disso, por mais que eu não fale sobre minha deficiência no meu programa, o fato de poder estar na TV aberta, com um programa meu, já seria uma representatividade muito grande e um lugar incrível para eu estar", afirmou Lô.

A presença de Lô no SBT chamou atenção. Nos bastidores, ela foi cercada por colegas que queriam fotos, autógrafos e, claro, conversar com a criadora de conteúdo. O desempenho da artista foi elogiado pelo diretor-geral de dramaturgia, Rica Mantoanelli, e pela equipe de gravação. O público poderá conferir em breve sua participação na novela A Caverna Encantada, exibida pelo SBT.

Quem é Pequena Lô?

Pequena Lô, nascida Lorrane Silva em Araxá, Minas Gerais, é um fenômeno do humor e conteúdo digital. Psicóloga de formação, ela começou no YouTube em 2015 e viralizou em 2019, especialmente no TikTok, com vídeos engraçados sobre o dia a dia.

Desde então, a lista Forbes Under 30 a reconheceu, e ela marcou presença em programas como "Plantão BBB", "Prazer, Luísa" e "Mesacast BBB". Em 2023, lançou a autobiografia "Na dúvida, escolha ser feliz" e iniciou palestras pelo Brasil. Em 2024, comandou a websérie "Localizando Conexões Locais" para pequenos empreendedores e, em 2025, celebra 10 anos de carreira com o programa "No Divã da Lô" no YouTube, entrevistando celebridades com humor e um toque de psicanálise.

