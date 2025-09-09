CARAS Brasil
  2. Pedro Novaes fala sobre receber o título de "galã da nova geração"
TV / Astro

Pedro Novaes fala sobre receber o título de "galã da nova geração"

Ator Pedro Novaes também comentou novo papel em novela das 21h, preparação para o horário nobre e semelhança com Marcello Novaes

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 15h40

Pedro Novaes
Pedro Novaes - Foto: Reprodução / Instagram

No segundo dia do The Town, realizado no último domingo, 7, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Pedro Novaes conversou com o gshow sobre a nova fase da carreira, a relação com os pais famosos e a fama de galã.

Filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller, o ator, de 28 anos, conquistou o público após interpretar Beto em Garota do Momento e agora se prepara para um novo desafio na próxima novela das 21h, Três Graças.

Quando questionado sobre receber o título de galã da nova geração, após seus pais deterem esse título nos anos 1990, Pedro prontamente respondeu: “Mamãe é outro patamar! Fico feliz, acho que é um carinho, acho que tem uma admiração. Se tem uma admiração, a gente também tem uma responsabilidade com isso. E dentro dessa responsabilidade, tento sempre me manter, assim, são, cabeça boa, equilibrado, me dedicando sempre”, declarou.

Ao comentar sobre a fama, Pedro disse que encara os elogios com leveza: “Se a galera tá falando aí, não sei. Acho que a gente também tem que acatar os elogios de uma forma positiva. Fico feliz.” Ele também falou sobre a relação com o pai, Marcello Novaes, e a semelhança física que chama a atenção dos seguidores.

Assim, a gente é muito diferente em termos de pessoa, mas, ao mesmo tempo, igual. Pra mim, é de boa. Admiro o meu pai, amo ele. A gente tá junto, temos uma relação boa demais. A gente é diferente, igual todo mundo, igual todo pai e filho. Tá na carreira dele, tô na minha. Um apoia o outro”, explicou.

Desafio em Três Graças 

Sobre o novo papel em Três Graças, Pedro contou que está animado com a oportunidade de atuar no horário nobre: “Tô muito de boa, tô muito feliz, tô curtindo muito o processo. Saindo de um trabalho muito recente, entrando em outro, tem até a mesma galera, então a gente chega no set e tá à vontade. Vou fazer o que sempre faço, dar meu 100%, me dedicar.

Ele acrescentou que sente um “friozinho na barriga” cada vez que inicia um novo projeto e considera isso essencial para manter a conexão com a arte: “Qualquer trabalho, show, qualquer coisa que faço, que ative o meu lado artístico, sempre tenho um friozinho na barriga e eu nunca quero perder esse friozinho porque acho que é necessário para gente estar presente. E o dia que perder, quero buscar de novo.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Leticia SpillerMarcello NovaesgalãPedro Novaes
Pedro Novaes Pedro Novaes   

