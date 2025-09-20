Pedro Bial revela que foi amigo de infância de Cazuza e largou basquete por conta de Oscar Schmidt

Em entrevista a Ronnie Von, Pedro Bial revela curiosidades da trajetória e relembra sua primeira entrevista, acompanhado do amigo de infância, Cazuza

Com uma longa trajetória no jornalismo, Pedro Bial quase não foi para o mundo da comunicação se não fosse Oscar Schmidt. Em conversa com Ronnie Von, no programa Companhia Certa, que vai ao ar na madrugada deste sábado, 20, para domingo, o apresentador, de 67 anos, compartilhou algumas histórias interessantes de sua trajetória.

O jornalista então revelou que foi amigo de infância de Cazuza e que sua primeira entrevista da vida foi ao lado dele na escola. “Tivemos um dever de casa, entrevistar alguém importante, e o João Araújo [1935-2013], pai do Cazuza, arrumou para sermos recebidos pelo poeta Vinicius de Moraes [1913-1980]. Fomos à casa do Vinicius e ele estava tomando uísque […] Foi minha estreia como entrevistador. Comecei com o pé direito e, na companhia do Cazuza, foi inesquecível”, relembrou.

Outra curiosidade de seu passado foi que quase foi para o mundo do basquete, se não fosse Oscar Schmidt. “Fiz um intercâmbio cultural aos 15 anos e lá joguei basquete no high school (ensino médio). Aprendi a importância da marcação e, quando voltei para jogar no Brasil, me destaquei por esse fundamento, que me ajudou a chegar à seleção”, começou dizendo.

“Acontece que, nascido no mesmo ano que eu, 1958, havia o Oscar Schmidt. Fui da seleção carioca e ele da paulista. Percebi que, com o Oscar, minha opção seria o jornalismo. Deixei o basquete para ele”, brincou ele.

A entrevista completa de Pedro Bial vai ao ar na madrugada deste sábado, 20, para domingo, na RedeTV!, às 00h30.

Quem é a esposa de Pedro Bial?

Recentemente, o apresentador Pedro Bial fez uma rara aparição em público ao lado de sua esposa, Maria Prata. Os dois apareceram abraçados na chegada da exibição da estreia da série Meu, Seu, Nosso em um cinema na cidade de São Paulo.

Vale lembrar que Pedro e Maria se conheceram nos bastidores do programa Na Moral e estão casados. Inclusive, eles são pais de duas meninas, Laura e Dora.

Para quem não sabe, Maria Prata é jornalista de moda. Ela é conhecida nacionalmente no universo fashion e é reconhecida por suas contribuições para o meio. Ela já foi editora-chefe do canal Fashion TV e também editora de moda da revista Vogue, além de ter sido comentarista da GloboNews. Hoje em dia, ela é diretora de conteúdo do Iguatemi S.A.

Pedro Bial e Maria Prata – Foto: Leo Franco / AgNews

